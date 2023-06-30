На Київщині молодики побили військового (фото)

Військовий у момент бійки перебував поза службою

У селі Житні Гори Київської області сталася бійка за участю військового. Його побила група молодих людей. Про це повідомляє пресслужба поліції Київщини.

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За інформацією правоохоронців, 25 червня між компанією місцевих мешканців та військовослужбовцем розпочалася словесна перепалка, яка переросла у бійку.

Поліцейські вже встановили та допитали всіх людей, які причетні до інциденту фото: поліція Київщини

Поліцейські вже встановили та допитали всіх людей, які причетні до інциденту. Після цього військовослужбовець пройде судово-медичну експертизу для визначення ступеня важкості отриманих травм.

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Як зазначають у поліції, військовий у момент бійки перебував поза службою. Поліцейські вже встановили та допитали всіх людей, які причетні до інциденту. Після цього військовослужбовець пройде судово-медичну експертизу для визначення ступеня важкості отриманих травм.

Нагадаємо, що на Львівщини капітан побив солдата до напівсмерті. 26 червня Назар Матвіїшин потрапив у Львівський клінічний госпіталь ДПСУ із діагнозом гострий апендицит, але під час операції лікарі також виявили сильні пошкодження внутрішніх органів. За висновком лікарів, який був оприлюднений, у солдата виявили закриту тупу травму черевної порожнини, закритий розрив печінки, забій підшлункової залози, брижі тонкого та товстого кишківника