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На Київщині молодики побили військового (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
На Київщині молодики побили військового (фото)
Військовослужбовець пройде судово-медичну експертизу для визначення ступеня важкості отриманих травм
фото: поліція Києва

Військовий у момент бійки перебував поза службою

У селі Житні Гори Київської області сталася бійка за участю військового. Його побила група молодих людей. Про це повідомляє пресслужба поліції Київщини.

За інформацією правоохоронців, 25 червня між компанією місцевих мешканців та військовослужбовцем розпочалася словесна перепалка, яка переросла у бійку.

На Київщині молодики побили військового (фото) фото 1
Поліцейські вже встановили та допитали всіх людей, які причетні до інциденту
Поліцейські вже встановили та допитали всіх людей, які причетні до інциденту
фото: поліція Київщини

Поліцейські вже встановили та допитали всіх людей, які причетні до інциденту. Після цього військовослужбовець пройде судово-медичну експертизу для визначення ступеня важкості отриманих травм.

Як зазначають у поліції, військовий у момент бійки перебував поза службою. Поліцейські вже встановили та допитали всіх людей, які причетні до інциденту. Після цього військовослужбовець пройде судово-медичну експертизу для визначення ступеня важкості отриманих травм.

Нагадаємо, що на Львівщини капітан побив солдата до напівсмерті. 26 червня Назар Матвіїшин потрапив у Львівський клінічний госпіталь ДПСУ із діагнозом гострий апендицит, але під час операції лікарі також виявили сильні пошкодження внутрішніх органів. За висновком лікарів, який був оприлюднений, у солдата виявили закриту тупу травму черевної порожнини, закритий розрив печінки, забій підшлункової залози, брижі тонкого та товстого кишківника

Теги: Київщина

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