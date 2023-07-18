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На Київщині любитель російського репу отримав повістку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Київщині любитель російського репу отримав повістку
Чоловікові вручили повістку до Фастівського районного центру комплектування та соціальної допомоги
фото: скрін із відео

Про порушників, які слухали пісні російською, поліцію повідомила перехожа жінка

У Боярці на Київщині на одній із вулиць пара молодих людей під час прогулянки увімкнула музику окупанта. Чоловік підспівував та навіть підтанцьовував реперу з держави-агресора. Про це повідомляє поліція Київської області.

Зазначається, що жінка, яка йшла позаду молодої пари, зробила зауваження чоловіку, але він почав сперечатися з нею. Небайдужа громадянка повідомила про інцидент поліції.

«Правоохоронці Фастівського управління поліції Київщини оперативно встановили правопорушників. На обох склали відповідні адмінпротоколи (ст. 173 КУпАП). Також чоловікові вручили повістку до Фастівського районного центру комплектування та соціальної допомоги.

Раніше повідомлялося, що у Рівному 8-річна дитина отримала повістку.

До слова, 18 червня в Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що у місті Рені Ізмаїльського району Одеської області співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки стріляли у повітря на місцевому ринку. За словами очевидців, інцидент стався під час спроби затримання чоловіка, якого мали намір відправити до ТЦК.

Теги: Київщина повістка військомат

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