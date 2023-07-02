ДСНС показала наслідки російської нічної атаки по Київщині (фото)

В одному з районів Київщини виникла пожежа та руйнування приватного житлового будинку через нічну атаку РФ

У ніч на 2 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну іранськими ударними дронами типу «Shahed» та трьома крилатими ракетами «Калібр». Фото наслідків нічної атаки опублікувала Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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Наслідки масованої атаки дронами РФ по Київщині фото: ДСНС

Наслідки масованої атаки дронами РФ по Київщині фото: ДСНС

Наслідки масованої атаки дронами РФ по Київщині фото: ДСНС

Наслідки масованої атаки дронами РФ по Київщині фото: ДСНС

«Внаслідок масованої атаки дронами та роботи ППО у ніч на 2 липня в одному з районів Київщини виникла пожежа та руйнування приватного житлового будинку. Пожежу успішно ліквідовано рятувальниками», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протиповітряна оборона Повітряних сил знищила вісім ударних БпЛА «Shahed-136/131» та три крилаті ракети «Калібр».

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Раніше стало відомо, що через російську атаку постраждав мешканець одного зі зруйнованих будинків. Чоловік отримав поранення ноги, йому вже надали необхідну медичну допомогу.

До слова, повітряна тривога в Києві та області тривала з 2:25 до 3:21. Також небезпека спостерігалася в низці центральних, східних, південних і північних областей. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом ударних дронів із південного напрямку.