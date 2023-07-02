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ДСНС показала наслідки російської нічної атаки по Київщині (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ДСНС показала наслідки російської нічної атаки по Київщині (фото)
Російські окупанти атакували Україну іранськими ударними дронами типу «Shahed» та трьома крилатими ракетами «Калібр»
фото: ДСНС

В одному з районів Київщини виникла пожежа та руйнування приватного житлового будинку через нічну атаку РФ

У ніч на 2 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну іранськими ударними дронами типу «Shahed» та трьома крилатими ракетами «Калібр». Фото наслідків нічної атаки опублікувала Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Наслідки масованої атаки дронами РФ по Київщині
Наслідки масованої атаки дронами РФ по Київщині
фото: ДСНС
Наслідки масованої атаки дронами РФ по Київщині
Наслідки масованої атаки дронами РФ по Київщині
фото: ДСНС
Наслідки масованої атаки дронами РФ по Київщині
Наслідки масованої атаки дронами РФ по Київщині
фото: ДСНС
Наслідки масованої атаки дронами РФ по Київщині
Наслідки масованої атаки дронами РФ по Київщині
фото: ДСНС

«Внаслідок масованої атаки дронами та роботи ППО у ніч на 2 липня в одному з районів Київщини виникла пожежа та руйнування приватного житлового будинку. Пожежу успішно ліквідовано рятувальниками», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протиповітряна оборона Повітряних сил знищила вісім ударних БпЛА «Shahed-136/131» та три крилаті ракети «Калібр».

Раніше стало відомо, що через російську атаку постраждав мешканець одного зі зруйнованих будинків. Чоловік отримав поранення ноги, йому вже надали необхідну медичну допомогу.

До слова, повітряна тривога в Києві та області тривала з 2:25 до 3:21. Також небезпека спостерігалася в низці центральних, східних, південних і північних областей. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом ударних дронів із південного напрямку.

Теги: Київщина ДСНС безпілотник пожежа будинок

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