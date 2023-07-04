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Європейська електроенергія дешевше української? Експерт пояснив, що відбулося

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Європейська електроенергія дешевше української? Експерт пояснив, що відбулося
Станом на 3 липня ціна на електроенергію в Україні нижче, ніж в сусідніх Словаччині, Угорщині та Румунії
фото з відкритих джерел

У Dragon Capital пояснили тимчасові коливання цін на електроенергію

Через комбінацію декількох факторів ціни на електроенергію в Європі досягали від’ємних значень.

Про це заявив старший аналітик інвестиційної компанії Dragon Capital Денис Саква.

«Це був один день, це були вихідні, сильний вітер. Вот так відреагували європейські ринки, що там були від’ємні ціни. Зараз вони вже повернулися на нормальний рівень. Тобто це був доволі специфічний день в Європі. Подібні до цього ситуації будуть повторюватись», – сказав він.

Він додав, що Україна могла б скористатись ситуацією на енергоринку Європи та імпортувати дешеву електроенергію, проте в той час українська енергосистема не потребувала цього.

Саква наголосив, що Україна потребує електроенергію у вечірні години, тоді як в ці години в Європі такої ситуації вже немає.

«Таке буде повторюватись у майбутньому, але це важко передбачити і ефективно використати», – підкреслив аналітик.

Нагадаємо, станом на 3 липня ціна на електроенергію в Україні нижче, ніж в сусідніх Словаччині, Угорщині та Румунії.

Теги: тарифи електроенергія

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