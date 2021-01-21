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    На Київщині масштабна пошукова операція: 1 січня зникла безвісти жінка (фото)

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    До пошукової операції залучені поліція,&nbsp;рятувальники та бійці Національної гвардії&nbsp; - На Київщині масштабна пошукова операція: 1 січня зникла безвісти жінка (фото)
    До пошукової операції залучені поліція, рятувальники та бійці Національної гвардії 
    Фото: Нацполіція

    Про зникнення жінки до поліції повідомив її співмешканець через 19 днів потому

    Поліція Київщини розшукує 45-річну киянку Ірину Кірієнко, яка зникла безвісти 1 січня.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    1 січня 2021 року жителька столиці Ірина Кірієнко перебувала в гостях в одному з будинків с. Лозовик Макарівського району. Ввечері вона вийшла з помешкання і пішла в невідомому напрямку. Про зникнення жінки до поліції повідомив її співмешканець через 19 днів потому.

    Наразі розгорнуті масштабні пошуки, до яких задіяні працівники відділення поліції №3 Бучанського районного управління поліції, рятувальники та бійці Національної гвардії України, орієнтована громадськість.

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    На Київщині масштабна пошукова операція: 1 січня зникла безвісти жінка (фото)
    На Київщині масштабна пошукова операція: 1 січня зникла безвісти жінка (фото)
    На Київщині масштабна пошукова операція: 1 січня зникла безвісти жінка (фото)

    Прикмети жінки: зріст 164-165 см, на вигляд 45 років, волосся русяве, має шрам на підборідді.

    Була одягнена: куртка темно-синього кольору, чорні штани, черевики білого кольору, чорний в’язаний головний убір.

    Розшукується жителька столиці Ірина Кірієнко
    Розшукується жителька столиці Ірина Кірієнко

    «Усім, кому відомо місцезнаходження жінки, чи володіє інформацією про можливе перебування зниклої, прохання повідомити на спецлінію 102! Анонімність гарантується», - закликає поліція.

    Теги: Національна поліція України Київщина кияни жінка розшук
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