На Київщині масштабна пошукова операція: 1 січня зникла безвісти жінка (фото)
Про зникнення жінки до поліції повідомив її співмешканець через 19 днів потому
Поліція Київщини розшукує 45-річну киянку Ірину Кірієнко, яка зникла безвісти 1 січня.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
1 січня 2021 року жителька столиці Ірина Кірієнко перебувала в гостях в одному з будинків с. Лозовик Макарівського району. Ввечері вона вийшла з помешкання і пішла в невідомому напрямку. Про зникнення жінки до поліції повідомив її співмешканець через 19 днів потому.
Наразі розгорнуті масштабні пошуки, до яких задіяні працівники відділення поліції №3 Бучанського районного управління поліції, рятувальники та бійці Національної гвардії України, орієнтована громадськість.
Прикмети жінки: зріст 164-165 см, на вигляд 45 років, волосся русяве, має шрам на підборідді.
Була одягнена: куртка темно-синього кольору, чорні штани, черевики білого кольору, чорний в’язаний головний убір.
«Усім, кому відомо місцезнаходження жінки, чи володіє інформацією про можливе перебування зниклої, прохання повідомити на спецлінію 102! Анонімність гарантується», - закликає поліція.