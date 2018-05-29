На Київщині молодики скоїли розбійний напад через нестачу бензину в авто

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Заливши пальне до свого «ВАЗу», нападники поїхали далі розважатися та потрапили в ДТП

Оперативники Богуславського відділення поліції уподовж години встановили, розшукали та затримали двох молодиків, які посеред ночі поблизу АЗС у с. Іванівка напали на місцевого жителя, жорстоко побили, відібрали гроші, мобільний телефон і злили з бака його автомобіля 15 літрів бензину. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Заливши пальне до свого «ВАЗу», нападники поїхали далі розважатися та потрапили в ДТП, злетівши в кювет. На щастя, ніхто не постраждав, інформують у поліції.

«Завдячуючи оперативному повідомленню про злочин на спецлінію «102» від потерпілого, поліцейські розшукали та затримали підозрюваних – жителів Житомирської та Черкаської областей 18 і 20 років. До обрання міри запобіжного заходу вони знаходитимуться під вартою», - йдеться в повідомленні.

Наразі триває досудове розслідування у рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Затриманим загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали жителя Чернігівської області, який біля центрального залізничного вокзалу в Києві пограбував чоловіка.