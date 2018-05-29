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    У Києві спецпризначенці затримали чернігівчанина за грабіж

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    У Києві спецпризначенці затримали чернігівчанина за грабіж

    Зловмисник вирвав із рук чоловіка гаджет, проте потерпілий встиг запам’ятати прикмети нападника

    У Києві правоохоронці затримали жителя Чернігівської області, який біля центрального залізничного вокзалу в Києві пограбував чоловіка. Про це повідомляє преса-служба поліції Києва.

    «Потерпілий звернувся у поліцію і повідомив, що на площі Вокзальній його пограбував невідомий. У ході відпрацювання інформації працівники полку поліції особливого призначення «Київ» затримали зловмисника та доставили до відділу поліції», - йдеться в повідомленні.

    З’ясувалося, що грабіжник деякий час стежив за чоловіком і у зручний момент підбіг до потерпілого та вирвав з рук телефон.

    Затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Це – 49-річний житель Чернігівської області. Раніше він мав проблеми із законом за аналогічні правопорушення.

    За даним фактом слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Фігурантові повідомлено про підозру. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

    Як повідомлялося, на вулиці Раїси Окіпної у Києві стався розбійний напад на квартиру. Двоє зловмисниць представилися працівниками однієї з комунальних служб міста і ввірвалися у квартиру до довірливої жінки і, погрожуючи їй ножем, пограбували помешкання,

    Київ Чернігівщина пограбування поліція
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