На Київщині може з’явитися «другий Чорнобиль»



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Київщина протестує проти розробки небезпечного родовища

У Володарському районі Київської області планують запустити шахту для видобування відкритим способом розсипних циркон-рутил-ільменітових і титанових руд у Тарасівському родовищі.

Тарасівське родовище розташоване в Володарському районі між селами Щербаки, Фастівка, Тарасівка та Михайлівка.

Жителі села Логвин, що неподалік вказаного родовища, провели громадські слухання, на яких одноголосно висловилися проти планів Мінекології з розробки родовища. Вони впевнені, що у разі початку робіт може бути знищено понад 1 тис. га земель сільськогосподарського призначення та лісового фонду, а також завдано значної шкоди екології.

Видобуток титану на Київщині, а саме той момент, що для цього задіють Рось, може позбавити питної води більше десятка населених пунктів, переконані місцеві жителі.

У Білоцерківській міській раді також вирішили, що будівництво даного кар’єру є неприпустимим та може призвести до негативних наслідків як для Білої Церкви, її прилеглих районів, так і Київської області в цілому.

За підсумками наради у міській раді прийняли рішення створити робочу групу за участю представників Білоцерківської міської ради, Володарської районної рад, представників громадських організацій, які є фахівцями у даному питанні. Підготувати звернення до всіх міських, районних, селищних, сільських рад, для яких є актуальним дане питання. Розглянути та затвердити на сесії Білоцерківської міської ради підготовлене звернення до Міністерства екології України, Кабінету міністрів України, керівництва Київської області щодо видобування циркон-рутил-ільменітових руд товариством з обмеженою відповідальністю «Рутил-Ільменітова Компанія», яке містить ряд вимог стосовно екологічних наслідків діяльності даного підприємства, дотримання законодавчих норм, вирішення низки питань організаційного та технічного характеру тощо.

Депутати Білоцерківської міськради вважають, що це родовище може стати «другим Чорнобилем».

Крім того, на сайті президента України зареєстрована петиція №22/066586-еп з проханням до глави держави заборонити видобуток відкритим способом в районі річки Рось розсипних циркон-рутил-ільменітових руд і титану.