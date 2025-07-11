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В Україні випав град розміром з яйце (фото)

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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В Україні випав град розміром з яйце (фото)
Град, схожий на метеорит, випав у місті Кам'янка Черкаської області
фото з відкритих джерел

Великі крижані кульки випали разом із дощем 

У четвер, 10 липня, центр України, зокрема Черкаська та Київська області, потерпав від негоди. Про це пише «Главком».

Мешканці Черкащини діляться у соцмережах кадрами граду, який випав під час зливи. «Схоже, небесна канцелярія зовсім без настрою», – констатують жителі, публікуючи світлини з градом розміром з середнє яйце, який «утюжив» регіон. 

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В Україні випав град розміром з яйце (фото) фото 5
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В Україні випав град розміром з яйце (фото) фото 7

Також на град скаржилися й на Київщині. Зазначається, що ураган вирував лише 10 хвилин, але за цей час знищив місяці важкої праці, побивши городину, птицю та навіть вікна в будинках.

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У ДСНС інформували, що сильний вітер та злива спричинили падіння дерев, конструкцій та опор, а також зірвали покрівлю будинку на території Черкаської області. Служба порятунку отримала 45 повідомлень про допомогу рятувальники допомагали з прибиранням 4 білбордів і 27 дерев. Також рятувальники виконали роботи із закріплення 15 листів зірваної покрівлі на даху будинку Черкасах.

У Золотоніському та Черкаському районах внаслідок негоди від електропостачання було відключено 16 населених пунктів.

Нагадаємо, «Главком» писав про наслідки негоди, яка 10 липня накрила західні області країни. У Переяславі на Київщині пройшла потужна негода. Землю всипало градом розміром з яйце. 

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Теги: негода Черкащина Київщина

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