Рух вантажівок обмежили дорогами України. Заборона діятиме у спеку

Обмеження вводяться щороку на початку літнього сезону задля збереження автомобільних доріг загального користування

Проїзд вантажівок дорогами державного значення буде заборонено, якщо у денну пору температура повітря сягне +28 градусів

В Україні почала діяти тимчасова заборона на проїзд вантажних автомобілів дорогами державного значення. Втім, заборонено їхати за умови, якщо у денну пору температура повітря вище +28 градусів за Цельсієм. Про це повідомляє пресслужба «Укравтодору».

Такі обмеження вводяться щороку на початку літнього сезону задля збереження автомобільних доріг загального користування.

Заборона стосується транспортних засобів, фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн.

Виняток лише для вантажівок, що здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, а також перевезення, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

Рух обмежується у денну пору доби при температурних показниках повітря вище +28 градусів за Цельсієм.

Водіям потрібно перечекати спекотний період можна на майданчиках для тимчасової стоянки транспортних засобів в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

Тим часом стало відомо, що компанії «Укравтодору» завершили 2020 рік збитком у понад 116 мільйонів (документ).

До слова, колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян подав у НАБУ заяву про вчинення злочину Володимиром Зеленським з розкрадання у особливо великих розмірах коштів платників податків у рамках президентського проекту «Велике будівництво».