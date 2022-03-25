На Херсонщині зник голова селища

Cлужбові кабінети селищної під контролем військових

У селищі Нижні Сірогози Генічеського району на Херсонщині, де окупанти захопили селищну раду, заявили, зник голова громади Дмитро Такаджи. Про це повідомляє пресслужба громади.

«Інформуємо, що на території громади встановлені військові блокпости бойових формувань рф. Де селищний голова Такаджи Д.А. і що з ним – невідомо. Доступу до службових кабінетів селищної ради не маємо, оскільки приміщення під контролем військових», – йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що посадові особи селищної ради, старости та керівники селищних комунальних закладів продовжують працювати і роблять усе можливе для забезпечення умов життєдіяльності Нижньосірогозької громади в межах повноважень, як представники державного українського органу місцевого самоврядування, доки ситуація дозволятиме.

Раніше на сторінці Дмитра Такаджи у Facebook з'явилася заява про відставку.

«Сьогодні складний день у моєму житті, так як я вимушений констатувати той факт, що у зв’язку з обставинами, які склалися, а саме неможливістю працювати та здійснювати свої повноваження як представника українського органу місцевого самоврядування сьогодні, 24 березня 2022 року, мною прийнято рішення піти у відставку», – йдеться у дописі.

Підтверджень того, що заяву оприлюднив саме Такаджи, немає.

Як повідомлялося, у Херсоні російські окупанти викрали депутата Корабельної районної ради, голову фракції «Європейська солідарність» Дмитра Афанасьєва. Як повідомлялося, на сайті Херсонської міської ради з’явилася єдина форма для подання інформації про викрадених, зниклих людей та фактів мародерства.

За даними Генерального штабу Збройних сил, у Херсоні загарбники розпочали заміну військових підрозділів на підрозділи росгвардії та поліції.