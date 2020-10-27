Третя доба підрахунку голосів: жоден район не здав протоколи до Київської міської ТВК



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Київська міська територіальна виборча комісія готов приймати протоколи від районів

Станом на зараз жодна районна територіальна комісія не дала готовності до приїзду в Київську міську територіальну виборчу комісію, щоб здати протокол. Про це повідомила голова Київської міської територіальної виборчої комісії Валентина Королькова під час брифінгу щодо перебігу виборчого процесу у столиці.

«Іде третя доба підрахунку голосів у дільничних виборчих комісій та прийом протоколів у територіальних районних виборчих комісіях. Люди дуже втомлені, дуже перевантажені, хвилюються… У нас при всьому навантаженні практично всі дільниці готові здавати, деякі вже приходили, приїжджали в територіальні виборчі комісії районні, але пішли на уточнення», - сказала вона.

За її словами, уточнення стосуються технічних моментів. «Якихось описок, не так записали в графу; всі голоси підраховано правильно, але якісь пункти могли заповнити на титульній сторінці не правильно. Також були ситуації, коли навпроти кандидатів, які не отримали жодного голосу, не було проставлено нулів. Такі протоколи також йшли на уточнення», - розповіла Королькова.

Вона зазначила, що повідомлень про якісь суттєві проблеми від районних ТВК до міської виборчої комісії не надходило.

«Ми готові до прийому протоколів. У нас готова зала. У нас готові члени міської територіальної виборчої комісії до засідання. Ми відкрили засідання вчасно, воно у нас не закривалося відповідно до законодавства. І в приміщенні КМДА охорона буде пропускати всіх за посвідченнями, які видала (а ми видали 18 тисяч посвідчень спостерігачам від політичних партій і громадських організацій) та за посвідченнями членів комісій, які відповідно обіймають такі посади. У будь-який час: охорона готова, зала готова, ТВК готова», - сказала Королькова.

Як повідомляла пресслужба Центрвиборчкому, в регіонах України завершується підрахунок голосів виборців на місцевих виборах, а також складання протоколів і передача від дільничних виборчих комісій (ДВК) в сільські, селищні та міські територіальні виборчі комісії (ТВК). Зараз цей процес завершено вже в понад 91% ДВК.