На Київщині через займання фури у ДТП постраждали чотири автівки (фото)



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Через несправність автопічки згоріла фура Reno Фото: Нацполіція

Зазнали ушкоджень дві вантажівки, легковик, автомобіль патрульної поліції та пожежна машина

У неділю, 17 листопада, увечері поблизу с. Переяславське Переяслав-Хмельницького району Київської області на стоянці автотранспорту сталося загорання фури Reno. Про пожежу повідомив в екстрені служби водій вантажівки. На виклик виїхали працівники поліції та ДСНС.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Близько 23-ї години вогнеборці пожежу локалізували, а вже за годину повністю ліквідували.

Слідчо-оперативна група поліції встановила, що водій заїхав на стоянку автотранспорту, пізніше, знаходячись на вулиці, він помітив що поблизу кабіни виникла пожежа, яка згодом перекинулася на причіп. Ймовірна причина загорання – несправність автопічки.

На цій самій ділянці дороги, 25-річний водій вантажівки Mercedes, зачепив легковик, що рухався у попутному напрямку. Попередньо, він не помітив авто через задимлення фури Reno. А далі вантажівка знесла виставлені фішки та в’їхала у службовий автомобіль патрульної поліції, який в подальшому скоїв зіткнення з автомобілем ЗІЛ-130 працівників ДСНС, що стояв попереду.

У цій автопригоді минулося без потерпілих. Усі авто учасників отримали механічні пошкодження. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо правової кваліфікації події.