З початку року Київ «мінували» понад 500 разів



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Минулого тижня до екстрених служб надійшло одне повідомлення про мінування

Впродовж минулого тижня (з 11-го по 17 листопада) пожежно-рятувальні підрозділи Київського гарнізону здійснили 187 виїздів на ліквідацію пожеж та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

За даний тиждень столичні вогнеборці ліквідували 84 пожежі та 8 аварій. На пожежах загинула одна особа та ще одна травмована.

Для надання допомоги громадянам рятувальні підрозділи задіювалися 9 разів, ще 15 – для допомоги іншим службам столиці.

Протягом тижня в екосистемах міста пожеж не виникало. Загалом з початку року здійснено 522 виїзди та ліквідовано загоряння на площі 152,602 га.

Протягом даного періоду підрозділи гарнізону здійснили 1 виїзд для спільного відпрацювання з МВС та СБУ інформації щодо мінування об'єктів міста. Всього за 2019 рік здійснено 537 таких виїздів (за аналогічний період 2018 року – 165 виїздів).

На водних об’єктах міста протягом тижня загинула одна особа. Всього з початку 2019 року на водних об'єктах Києва загинуло 73 особи, а саме: на р. Дніпро — 33 особи, на озерах — 27 осіб, на інших водоймах міста — 13 осіб. Всього врятовано 25 людей.

Як повідомлялося, протягом останньої доби столичні вогнеборці ліквідували пожежі в чотирьох автомобілях.