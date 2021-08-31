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    Події в Україні

    Через негоду без світла залишилися майже 230 населених пунктів

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    Наслідки вчорашньої негоди у Києві - Через негоду без світла залишилися майже 230 населених пунктів

    Наслідки вчорашньої негоди у Києві

    Фото: glavcom.ua

    До відновлення електропостачання вже залучено бригади обленерго

    У результаті складних погодних умов відсутнє електропостачання в 229 населених пунктах в трьох областях України. Про це повідомляє ДСНС в ранковому зведенні у вівторок, 31 серпня.

    «Станом на 7:00 в результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 229 населених пунктів у трьох областях (Київська – 130, Чернігівська – 92 і Кіровоградська – сім)», – йдеться в повідомленні.

    До відновлення електропостачання вже залучено бригади обленерго.

    Як відомо, ввечері 30 серпня Київ знову накрила гроза (фото).

    Напередодні у Києві негода почавила автомобілі (фото)

    А на проспекті Правди, 66, внаслідок негоди, яка вирувала у Києві, дерево впало на електропередачі та загорілося. Пожежники не можуть взятися до гасіння.

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    Теги: ДСНС електроенергія Україна негода дощ
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    Через негоду без світла залишилися майже 230 населених пунктів