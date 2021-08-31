Через негоду без світла залишилися майже 230 населених пунктів

До відновлення електропостачання вже залучено бригади обленерго

У результаті складних погодних умов відсутнє електропостачання в 229 населених пунктах в трьох областях України. Про це повідомляє ДСНС в ранковому зведенні у вівторок, 31 серпня.

«Станом на 7:00 в результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 229 населених пунктів у трьох областях (Київська – 130, Чернігівська – 92 і Кіровоградська – сім)», – йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання вже залучено бригади обленерго.

Як відомо, ввечері 30 серпня Київ знову накрила гроза (фото).

Напередодні у Києві негода почавила автомобілі (фото)

А на проспекті Правди, 66, внаслідок негоди, яка вирувала у Києві, дерево впало на електропередачі та загорілося. Пожежники не можуть взятися до гасіння.