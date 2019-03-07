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    На Київщині податківці вилучили ювелірних виробів на 60 млн грн

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    Податківці вилучили понад 27 тис. ювелірних виробів - На Київщині податківці вилучили ювелірних виробів на 60 млн грн
    Податківці вилучили понад 27 тис. ювелірних виробів
    Фото ілюстративне

    Вилучено понад 27 тис. ювелірних виробів загальною вагою близько 120 кг, ввезені в Україну поза митним контролем

    Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області у спеціалізованих магазинах, розташованих на території Києва та області, виявлено ювелірні вироби, ввезені до України поза митним контролем. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДФС Київщини.

    Наразі здійснюється досудове розслідування кримінального провадження щодо порушення фізичною особою – громадянином України, податкового та митного законодавства, що полягало у переміщенні із Турецької Республіки поза митним контролем Київської митниці ДФС ювелірних виробів із золота, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

    В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що дана фізична особа реалізує завезені поза митним контролем ювелірні вироби в спеціалізованих магазинах, розташованих на території м. Києва та Київської області, які попередньо підлягали переробці в цеху.

    «У рамках кримінального провадження, на підставі відповідних судових рішень за адресами спеціалізованих магазинів та офісного приміщення проведено обшуки, в ході яких виявлено та вилучено понад 27 тис. ювелірних виробів, загальною вагою близько 120 кг, орієнтовною вартістю 60 млн грн, походження яких документально не підтверджується, що свідчить про налагоджену систему з незаконного переміщення на територію України ювелірних виробів», - повідомили у ДФС.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

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