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    Коронавірус у Києві: Кличко оприлюднив дані станом на 26 серпня

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    Статистичні дані щодо захворюваності на коронавірус у Києві станом на 26 серпня - Коронавірус у Києві: Кличко оприлюднив дані станом на 26 серпня
    Статистичні дані щодо захворюваності на коронавірус у Києві станом на 26 серпня
    Джерело: пресслужба мера Києва

    До лікарень столиці госпіталізували 26 пацієнтів

    За минулу добу кількість хворих на коронавірус у Києві збiльшилась на 95 людей, двоє хворих померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

    Всього коронавірус забрав життя 174 киян. На сьогодні в столиці вже 12 248 підтверджених випадків захворювання на Covid-19. 

    Серед тих, хто захворіли: 

    • 47 жінок віком від 22 до 85 років,
    • 42 чоловіки віком 19 до 82 років,
    • 3 дівчинки від 5 до 17 років,
    • 3 хлопчики від 6 до 17 років. 

    До лікарень столиці госпіталізували 26 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

    Одужали за минулу добу 54 пацієнти. Усього коронавірус подолали 3907 мешканців Києва.

    Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 23, в Деснянському — 13 випадків, по 12 випадків в Оболонському районі.

    «Не нехтуйте правилами, будьте свідомими і обережними! Бережіть себе!» - наголосив Кличко.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      110085
    • Хворіють
      54277
    • Одужали
      53454
    • Померли
      23544

    Як повідомлялося, станом на ранок 26 серпня у Києві підтверджено 12248 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 95 осіб.

    Віталій Кличко Київ статистика епідемія кияни коронавірус
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