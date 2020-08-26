Коронавірус у Києві: Кличко оприлюднив дані станом на 26 серпня
До лікарень столиці госпіталізували 26 пацієнтів
За минулу добу кількість хворих на коронавірус у Києві збiльшилась на 95 людей, двоє хворих померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.
Всього коронавірус забрав життя 174 киян. На сьогодні в столиці вже 12 248 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.
Серед тих, хто захворіли:
- 47 жінок віком від 22 до 85 років,
- 42 чоловіки віком 19 до 82 років,
- 3 дівчинки від 5 до 17 років,
- 3 хлопчики від 6 до 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 26 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 54 пацієнти. Усього коронавірус подолали 3907 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 23, в Деснянському — 13 випадків, по 12 випадків в Оболонському районі.
«Не нехтуйте правилами, будьте свідомими і обережними! Бережіть себе!» - наголосив Кличко.
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Як повідомлялося, станом на ранок 26 серпня у Києві підтверджено 12248 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 95 осіб.