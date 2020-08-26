Коронавірус у Києві: Кличко оприлюднив дані станом на 26 серпня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Статистичні дані щодо захворюваності на коронавірус у Києві станом на 26 серпня Джерело: пресслужба мера Києва

До лікарень столиці госпіталізували 26 пацієнтів

За минулу добу кількість хворих на коронавірус у Києві збiльшилась на 95 людей, двоє хворих померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

Всього коронавірус забрав життя 174 киян. На сьогодні в столиці вже 12 248 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.

Серед тих, хто захворіли:

47 жінок віком від 22 до 85 років,

42 чоловіки віком 19 до 82 років,

3 дівчинки від 5 до 17 років,

3 хлопчики від 6 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 26 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 54 пацієнти. Усього коронавірус подолали 3907 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 23, в Деснянському — 13 випадків, по 12 випадків в Оболонському районі.

«Не нехтуйте правилами, будьте свідомими і обережними! Бережіть себе!» - наголосив Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 110085

Хворіють 54277

Одужали 53454

Померли 23544

Копіювати код для вставки

Як повідомлялося, станом на ранок 26 серпня у Києві підтверджено 12248 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 95 осіб.