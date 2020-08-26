Два депутати Київради захворіли на коронавірус
Костянтин Яловий знаходиться на самоізоляції
Коронавірус виявили у двох депутатів Київської міської ради. Так, нещодавно коронавірус підтвердився у депутата Київради Олександра Бродського. Сьогодні, 25 серпня, про свою хворобу повідомив Костянтин Яловий.
На своїй сторінці у Facebook депутат написав, що позитивний результат тесту на коронавірус він отримав 25 серпня.
«Друзі, вчора (25 серпня. – Ред.) прийшов результат тесту на коронавірус. Позитивний. Я почуваюся непогано. Враховуючи загальну ситуацію із захворюваністю, вирішив зробити тест, і підтвердилося, що у мене коронавірус», - повідомив Яловий.
Депутат додав, що знаходиться на самоізоляції та працює дистанційно.
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Як повідомлялося, станом на ранок 26 серпня у Києві підтверджено 12248 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 95 осіб.