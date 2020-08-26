  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Два депутати Київради захворіли на коронавірус

    • Розсилка
    У депутата Київради Костянтина Ялового коронавірус - Два депутати Київради захворіли на коронавірус
    У депутата Київради Костянтина Ялового коронавірус
    Фото: Костянтин Яловий, Facebook

    Костянтин Яловий знаходиться на самоізоляції

    Коронавірус виявили у двох депутатів Київської міської ради. Так, нещодавно коронавірус підтвердився у депутата Київради Олександра Бродського. Сьогодні, 25 серпня, про свою хворобу повідомив Костянтин Яловий.

    На своїй сторінці у Facebook депутат написав, що позитивний результат тесту на коронавірус він отримав 25 серпня.

    «Друзі, вчора (25 серпня. – Ред.) прийшов результат тесту на коронавірус. Позитивний. Я почуваюся непогано. Враховуючи загальну ситуацію із захворюваністю, вирішив зробити тест, і підтвердилося, що у мене коронавірус», - повідомив Яловий.

    Депутат додав, що знаходиться на самоізоляції та працює дистанційно.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      110085
    • Хворіють
      54277
    • Одужали
      53454
    • Померли
      23544

    Як повідомлялося, станом на ранок 26 серпня у Києві підтверджено 12248 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 95 осіб.

    Київ Київрада депутат коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ