Два депутати Київради захворіли на коронавірус



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У депутата Київради Костянтина Ялового коронавірус Фото: Костянтин Яловий, Facebook

Костянтин Яловий знаходиться на самоізоляції

Коронавірус виявили у двох депутатів Київської міської ради. Так, нещодавно коронавірус підтвердився у депутата Київради Олександра Бродського. Сьогодні, 25 серпня, про свою хворобу повідомив Костянтин Яловий.

На своїй сторінці у Facebook депутат написав, що позитивний результат тесту на коронавірус він отримав 25 серпня.

«Друзі, вчора (25 серпня. – Ред.) прийшов результат тесту на коронавірус. Позитивний. Я почуваюся непогано. Враховуючи загальну ситуацію із захворюваністю, вирішив зробити тест, і підтвердилося, що у мене коронавірус», - повідомив Яловий.

Депутат додав, що знаходиться на самоізоляції та працює дистанційно.

Коронавірус в Україні

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Як повідомлялося, станом на ранок 26 серпня у Києві підтверджено 12248 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 95 осіб.