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    Оперативники затримали іноземця, який обікрав автомобіль киянина (фото)

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    Злодій розбив вікно та заліз всередину автомобіля - Оперативники затримали іноземця, який обікрав автомобіль киянина (фото)
    Злодій розбив вікно та заліз всередину автомобіля
    Фото: Нацполіція

    Чоловік намагався втекти з викраденим

    Столичні оперативники затримали зловмисника, який розбив скло в автомобілі та викрав із салону гроші й особисті речі. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Під час відпрацювання території району на проспекті Оболонському співробітники карного розшуку помітили чоловіка, який знаходився біля припаркованих автомобілів та заглядав у салони. Далі він розбив вікно та заліз всередину транспортного засобу, звідки викрав сонцезахисні окуляри та 500 гривень.

    Оперативники зупинили зловмисника, коли той намагався втекти з викраденим.

    Для документування події за вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції, яка затримала 35-річного громадянина іншої держави у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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    Оперативники затримали іноземця, який обікрав автомобіль киянина (фото)
    Оперативники затримали іноземця, який обікрав автомобіль киянина (фото)

    Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

    Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

    Районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал іноземці пограбування автомобіль
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    Оперативники затримали іноземця, який обікрав автомобіль киянина (фото)