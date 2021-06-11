Оперативники затримали іноземця, який обікрав автомобіль киянина (фото)

Чоловік намагався втекти з викраденим

Столичні оперативники затримали зловмисника, який розбив скло в автомобілі та викрав із салону гроші й особисті речі. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Під час відпрацювання території району на проспекті Оболонському співробітники карного розшуку помітили чоловіка, який знаходився біля припаркованих автомобілів та заглядав у салони. Далі він розбив вікно та заліз всередину транспортного засобу, звідки викрав сонцезахисні окуляри та 500 гривень.

Оперативники зупинили зловмисника, коли той намагався втекти з викраденим.

Для документування події за вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції, яка затримала 35-річного громадянина іншої держави у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.