На Київщині поліція знайшла аліментника, що заборгував майже 100 тис. грн



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Боржник-аліментник переховувався від поліції Фото: Патрульна поліція Київської області

Чоловік перебував у розшуку поліцією Черкащини за ухилення від сплати аліментів

Білоцерківські патрульні виявили чоловіка, який перебуває в розшуку за борг по аліментах на суму майже в 100 тисяч гривень.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Так, у ніч на 28 січня, близько 2-ї години, патрулюючи вулицю Дружби, увагу охоронців порядку привернув чоловік, який помітно занервував, побачивши патрульних.

«Зупинивши чоловіка, інспектори перевірили його особу та встановили, що 40-річний громадянин знаходиться в активному розшуку поліцією Черкащини за ухилення від сплати аліментів на дитину. Чоловік заборгував майже 100 000 гривень», - розповіли правоохоронці.

Поліцейські відібрали пояснення та зобов’язали порушника в найкоротший термін з’явитись до відділу поліції.

Як повідомлялося, у базах даних Державної прикордонної служби на даний час знаходиться близько 120 тисяч осіб, яким виконавчими службами обмежено виїзд за межі України через несплату аліментів. Одного з них співробітникам Держприкордонслужби довелося навіть втихомирювати 1 січня ввечері у аеропорту «Бориспіль».

З 1 січня 2020 року у зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму збільшено розмір аліментів. Для дітей віком до 6 років прожитковий мінімум становить 1779 грн, а для дітей віком від 6 до 18 років — 2218 грн