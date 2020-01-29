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    На Київщині поліція знайшла аліментника, що заборгував майже 100 тис. грн

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    Боржник-аліментник переховувався від поліції - На Київщині поліція знайшла аліментника, що заборгував майже 100 тис. грн
    Боржник-аліментник переховувався від поліції
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    Чоловік перебував у розшуку поліцією Черкащини за ухилення від сплати аліментів

    Білоцерківські патрульні виявили чоловіка, який перебуває в розшуку за борг по аліментах на суму майже в 100 тисяч гривень.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    Так, у ніч на 28 січня, близько 2-ї години, патрулюючи вулицю Дружби, увагу охоронців порядку привернув чоловік, який помітно занервував, побачивши патрульних.

    «Зупинивши чоловіка, інспектори перевірили його особу та встановили, що 40-річний громадянин знаходиться в активному розшуку поліцією Черкащини за ухилення від сплати аліментів на дитину. Чоловік заборгував майже 100 000 гривень», - розповіли правоохоронці.

    Поліцейські відібрали пояснення та зобов’язали порушника в найкоротший термін з’явитись до відділу поліції.

    Як повідомлялося, у базах даних Державної прикордонної служби на даний час знаходиться близько 120 тисяч осіб, яким виконавчими службами обмежено виїзд за межі України через несплату аліментів. Одного з них співробітникам Держприкордонслужби довелося навіть втихомирювати 1 січня ввечері у аеропорту «Бориспіль».

    З 1 січня 2020 року у зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму збільшено розмір аліментів. Для дітей віком до 6 років прожитковий мінімум становить 1779 грн, а для дітей віком від 6 до 18 років — 2218 грн

    Національна поліція України борг Київщина аліменти чоловік
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