У «Борисполі» прикордонникам довелося втихомирювати боржника-аліментника (відео)



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Під час контрольних заходів спрацювала база даних щодо обмеження чоловіку виїзду з території України Фото: Держприкордонслужба

Близько 120 тис. осіб заборонено виїзд з України через несплату аліментів

У базах даних Державної прикордонної служби на даний час знаходиться близько 120 тисяч осіб, яким виконавчими службами обмежено виїзд за межі України через несплату аліментів.

Одного з них співробітникам Держприкордонслужби довелося навіть втихомирювати 1 січня ввечері у аеропорту «Бориспіль». Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

«Чоловік прибув на паспортний контроль для проходження оформлення на рейс до Дубай. Під час здійснення контрольних заходів інспектор прикордонної служби зафіксував спрацювання бази даних щодо обмеження чоловіку виїзду з території України. 36-річного українця правоохоронці запросили до службового приміщення для доведення рішення про відмову у пропуску через державний кордон. Натомість чоловік не хотів його сприймати, агресивно себе поводив та накинувся на охоронців кордону. Прикордонники були змушені локалізувати дії порушника», - йдеться в повідомленні.

Наразі стосовно особи складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 185-10 КУпАП, справу скеровано до суду.

Державна прикордонна служба України радить громадянам ретельно готуватися до подорожей та разом з підготовкою документів завчасно цікавитися, чи не мають обмежень у виїзді за межі України.

Як повідомлялося, Міністерство юстиції стягнуло 6,5 мільярдів гривень боргів з аліментів у 2019 році.