На Київщині посадовець вимагав хабара за надання в оренду приміщень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підозрюваного у хабарництві затримали у службовому кабінеті

У Київській області оперативники Управління захисту економіки в Київській області, слідчі Броварського відділу поліції за процесуального керівництва Броварської місцевої прокуратури викрили у хабарництві посадову особу міжрайонного управління водного господарства. Про це повідомляє Департамент захисту економіки Нацполіції України.

За вирішення питання оренди приміщень посадовець вимагав 17тисяч гривень хабара.

Керівника управління затримали у службовому кабінеті. Під час проведення обшуку правоохоронці вилучили кошти, одержані ним.

Як повідомлялося, 16 травня слідчі Подільського управління поліції спільно і працівниками управління захисту економіки та місцевої прокуратури №7 викрили злочинні дії головного інженера комунального підприємства, який вимагав від підприємця неправомірну вигоду за неперешкоджання у роботі його закладу.