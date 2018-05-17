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    На Київщині посадовець вимагав хабара за надання в оренду приміщень

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    Підозрюваного у хабарництві затримали у службовому кабінеті

    У Київській області оперативники Управління захисту економіки в Київській області, слідчі Броварського відділу поліції за процесуального керівництва Броварської місцевої прокуратури викрили у хабарництві посадову особу міжрайонного управління водного господарства. Про це повідомляє Департамент захисту економіки Нацполіції України.

    За вирішення питання оренди приміщень посадовець вимагав 17тисяч гривень хабара.

    Керівника управління затримали у службовому кабінеті. Під час проведення обшуку правоохоронці вилучили кошти, одержані ним.

    Як повідомлялося, 16 травня слідчі Подільського управління поліції спільно і працівниками управління захисту економіки та місцевої прокуратури №7 викрили злочинні дії головного інженера комунального підприємства, який вимагав від підприємця неправомірну вигоду за неперешкоджання у роботі його закладу.

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