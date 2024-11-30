Моторошна аварія поблизу Вінниці – легковик від зіткнення розірвало навпіл

Причини, які призвели до ДТП, встановлює слідчо-оперативна група Нацполіції

У результаті аварії водій автомобіля «Форд» від отриманих травм загинув на місці

Удень 30 листопада поблизу Вінниці на об’їзній дорозі сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої зіткнулися два легковики. Про це інформує ДСНС України.

У результаті аварії водій автомобіля «Форд» від отриманих травм загинув на місці . Рятувальники деблокували його з понівеченого транспортного засобу.

В іншому автомобілі, «Тойота», внаслідок зіткнення були заблоковані троє людей: водій та двоє пасажирів. Надзвичайники за допомогою гідравлічного інструменту витягли їх і передали медикам. Ще один пасажир цього авто зміг вибратися самостійно.

Причини, які призвели до ДТП, встановлює слідчо-оперативна група Нацполіції.

Раніше страшна аварія трапилася на Львівщині, там пішохід потрапив під колеса трьох автомобілів.

Також письменник та ветеран російсько-української війни Сергій Лещенко (більш відомий за псевдонімом «Сайгон») потрапив у серйозну дорожньо-транспортну пригоду.

Крім того, Червонозаводський суд Харкова виніс вирок Миколі Харківському, якого обвинувачували у смертельній ДТП на проспекті Аерокосмічному 26 жовтня 2021 року. Харківському призначили вісім років позбавлення волі і заборону керувати авто на три роки.