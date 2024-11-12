Пошкоджені приватні будинки і авто: поліція показала наслідки атаки на Київщину (фото)

Влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксувано

У ніч на 12 листопада російські загарбники атакували Київщину дронами-камікадзе. Тривога в області тривала 9 годин, сили ППО збивали ворожі БпЛА. Про це повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко.

Як зазначається, влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксувано, жертви та постраждалі відсутні.

Внаслідок повітряної атаки в одному з в одному з населених пунктів Київської області пошкоджено 10 приватних будинків, гараж, автомобіль, паркани, асфальтове покриття дороги. У пошкоджених будинках вибиті вікна та двері, також понівечені дахи.

Загалом в цю ніч над Україною було збито 39 шахедів та дві ракети Х-59/69. Також 30 безпілотників було втрачено з радарів.

Нагадаємо, 11 листопада російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу, влучивши в п'ятиповерховий житловий будинок. Унаслідок трагічної атаки загинули четверо людей: мати і троє її дітей. Батько родини – вижив. Росіяни вбили майже всю сім'ю – десятирічного Кирила, дворічного Демида, двомісячну Уляну та їхню маму Олену Кулик. Як зазначають очевидці події, батько малюків вижив через те, що готував сніданок на кухні. У той час як матір у момент вибуху годувала дітей у спальні.