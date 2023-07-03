У Бородянці вантажний потяг збив на смерть жінку (фото)

Поїзд збив жінку тоді. коли вона переходила залізничну колію через перехід

У Бородянці Київської області вантажний електропотяг збив жінку. Про це пише поліція Київщини.

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Подія сталася 2 липня, близько 17 години вечора Як зазначається, потяг рухався у бік Коростеня і наїхав на жінку у той час, як вона якраз переходила залізничну колію через перехід. Внаслідок отриманих травм, потерпіла загинула на місці.

Правоохоронці вкотре наголошують, що залізниця є територією підвищеної небезпеки. Відтак, слід бути уважним та обережним поблизу колій.

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Раніше повідомлялося, що у Броварському районі Київської області сталася аварія, у якій загинула жінка, четверо дітей віком від п'яти років зазнали травм та були госпіталізовані.