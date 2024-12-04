У Нью-Йорку вбито гендиректора найбільшої страхової компанії США

50-річний керівник отримав поранення в груди. Співробітники швидкої допомоги намагалися довезти його в критичному стані до лікарні, але він згодом помер

Слідчі вважають, що це була цілеспрямована атака, оскільки вбивця очікував на бізнесмена біля готелю

Генерального директора найбільшої американської страхової компанії UnitedHealthcare Браяна Томпсона застрелили біля готелю New York Hilton Midtown у Манхеттені. Про це повідомляє New York Post та CNN.

Так, Браян Томпсон прямував до нью-йоркського готелю Hilton у центрі Мангеттена, щоб відвідати щорічну конференцію інвесторів UnitedHealthcare.

Озброєний чоловік, який, як розповіли слідчі CNN, був у масці, чекав близько 10 хвилин до прибуття Томпсона, перш ніж відкрити вогонь. Потім чоловік у чорній масці втік.

50-річний керівник отримав поранення в груди. Співробітники швидкої допомоги доставили його в критичному стані на гору Синай-Вест, де він згодом помер, повідомляє поліція Нью-Йорка.

фото: Matthew McDermott

«Ми глибоко засмучені подіями цього ранку в цьому районі, і наші думки разом з усіма, кого торкнулася ця трагедія. Додаткові запитання слід направляти до Департаменту поліції Нью-Йорка», – сказав CNN генеральний менеджер New York Hilton Midtown, зазначивши, що Томпсон не був зареєстрованим гостем у готелі.

Деталі обставин поки що невідомі, але слідчі кажуть, що це була цілеспрямована атака. Поліція Нью-Йорка повідомила, що нікого не заарештовували, і розслідування триває.

У центрі Нью-Йорка вбито 50-річного гендиректора найбільшої медичної страховки компанії країни United Healthcare Браяна Томпсона, - CNN. pic.twitter.com/MYn39AkP0B — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 4, 2024

Зазначимо, що UnitedHealthcare входить до групи компаній UnitedHealth Group – найбільшої медичної страхової компанії в США, що займає восьме місце в рейтингу Fortune Global 500.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру в умисному вбивстві та хуліганстві чоловікові, що нібито влаштував стрілянину в готелі Sky Loft у Києві. Про це повідомила столична поліція.

«30-річний зловмисник під час конфлікту здійснив декілька пострілів з вогнепальної зброї в бік опонентів, внаслідок чого загинув 27-річний чоловік, а його товариш та охоронець закладу отримали поранення», – йдеться в повідомленні. За даними правоохоронців, знаряддя злочину фігурант заховав під одну з припаркованих автівок й вдався до втечі.