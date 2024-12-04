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У Нью-Йорку вбито гендиректора найбільшої страхової компанії США

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Нью-Йорку вбито гендиректора найбільшої страхової компанії США
50-річний керівник отримав поранення в груди. Співробітники швидкої допомоги намагалися довезти його в критичному стані до лікарні, але він згодом помер
колаж: glavcom.ua

Слідчі вважають, що це була цілеспрямована атака, оскільки вбивця очікував на бізнесмена біля готелю

Генерального директора найбільшої американської страхової компанії UnitedHealthcare Браяна Томпсона застрелили біля готелю New York Hilton Midtown у Манхеттені. Про це повідомляє New York Post та CNN.

Так, Браян Томпсон прямував до нью-йоркського готелю Hilton у центрі Мангеттена, щоб відвідати щорічну конференцію інвесторів UnitedHealthcare.

Озброєний чоловік, який, як розповіли слідчі CNN, був у масці, чекав близько 10 хвилин до прибуття Томпсона, перш ніж відкрити вогонь. Потім чоловік у чорній масці втік. 

50-річний керівник отримав поранення в груди. Співробітники швидкої допомоги доставили його в критичному стані на гору Синай-Вест, де він згодом помер, повідомляє поліція Нью-Йорка.

У Нью-Йорку вбито гендиректора найбільшої страхової компанії США фото 1
фото: Matthew McDermott

«Ми глибоко засмучені подіями цього ранку в цьому районі, і наші думки разом з усіма, кого торкнулася ця трагедія. Додаткові запитання слід направляти до Департаменту поліції Нью-Йорка», – сказав CNN генеральний менеджер New York Hilton Midtown, зазначивши, що Томпсон не був зареєстрованим гостем у готелі.

Деталі обставин поки що невідомі, але слідчі кажуть, що це була цілеспрямована атака. Поліція Нью-Йорка повідомила, що нікого не заарештовували, і розслідування триває. 

Зазначимо, що UnitedHealthcare входить до групи компаній UnitedHealth Group – найбільшої медичної страхової компанії в США, що займає восьме місце в рейтингу Fortune Global 500.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру в умисному вбивстві та хуліганстві чоловікові, що нібито влаштував стрілянину в готелі Sky Loft у Києві. Про це повідомила столична поліція.

«30-річний зловмисник під час конфлікту здійснив декілька пострілів з вогнепальної зброї в бік опонентів, внаслідок чого загинув 27-річний чоловік, а його товариш та охоронець закладу отримали поранення», – йдеться в повідомленні. За даними правоохоронців, знаряддя злочину фігурант заховав під одну з припаркованих автівок й вдався до втечі.

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Теги: трагедія Нью-Йорк розслідування поліція чоловік стрілянина поранення

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