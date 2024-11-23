Бенетт критикував американську владу за підтримку України

Ексофіцер збройних сил США Скотт Беннетт, який раніше просив російського диктатора Володимира Путіна надати йому громадянство, помер у віці 46 років. Про це повідомила пропагандистка Маргарита Симоньян.

За словами пропагандистки, Беннета нібито могли вбити «за те, що розповідав правду про конфлікт в Україні». Вона додала, що ексофіцер ніколи не розповідав про хвороби та два тижні тому перебував у чудовій формі.

Скотт Беннетт – колишній офіцер військової розвідки США. Він критикував американську владу за підтримку України, їздив на окуповані території та знімав там пропагандистські сюжети. Зокрема фільм «Я бажаю Америці прозріти. Покаяння натовського офіцера».

24 березня Скотт Беннетт попросив Путіна надати йому громадянство. Він заявив, що він хотів би використати свої навички в дипломатії та досвід у розвідці на благо Росії.

Нагадаємо, що раніше у Москві помер прессекретар співака Shaman Антон Коробков-Землянський. Він активно підтримував війну Росії в Україні.