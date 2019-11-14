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    На Київщині потяг протаранив легковик: водійка авто в реанімації (фото)

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    Автомобіль виїхав на регульований залізничний переїзд на червоне світло - На Київщині потяг протаранив легковик: водійка авто в реанімації (фото)
    Автомобіль виїхав на регульований залізничний переїзд на червоне світло
    Фото: Нацполіція

    Поліція з’ясовує обставини ДТП

    У середу, 13 листопада, близько 18:00 у м. Тетіїв локомотив сполученням Козятин-Жашків під керуванням 53-річного машиніста зіткнувся із автомобілем 35-річної жительки Фастова. Попередньо, жінка виїхала на регульований залізничний переїзд на червоне світло.

    Внаслідок ДТП автомобіль та локомотив отримали механічні пошкодження. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Потерпіла жива, але отримала серйозні ушкодження. Водійку із політравмою, численними забоями, переломом ребер та відкритою черепно-мозковою травмою доставлено до реанімації.

    Затримання руху поїздів не було. Правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП, слідчі дії тривають.

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    На Київщині потяг протаранив легковик: водійка авто в реанімації (фото)
    На Київщині потяг протаранив легковик: водійка авто в реанімації (фото)

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.291 (Порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає стягнення штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк до п'яти років.

    Національна поліція України ДТП кримінал потяг Київщина автомобіль жінка
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