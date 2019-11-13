Суд заарештував винуватця ДТП під Києвом, в якій загинуло четверо людей



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В результаті зіткнення обидва автомобілі перекинулися Фото: Нацполіція

Досудове розслідування перебуває на контролі прокуратури Київської області

У вівторок, 12 листопада, Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо водія автомобіля Volkswagen Touran, який 10 листопада у селі Здвижівка Бородянського району спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду, в якій загинуло 4 осіб.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.286 КК України.

Досудове розслідування триває та перебуває на контролі прокуратури області.

Нагадаємо, 10 листопада на автодорозі Бородянка-Гостомель внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинуло чотири людини, з них двоє дітей, та чотири людини госпіталізовано до лікарні.

Поліція встановила, що водій автомобіля Volkswagen Caddy на іноземній реєстрації, виїжджаючи на перехрестя з с. Здвижівка на автодорогу, проігнорував вимогу знаку «Рух без зупинки заборонено» та не надав перевагу автомобілю Volvo, що рухався по головній дорозі.

Два легковики перекинулись. В результаті ДТП загинуло четверо пасажирів автомобіля Volkswagen: 33-річна матір, її 11-річний син та 39-річного віку жінка зі своїм 12-річним сином. Ще троє потерпілих з іншої автівки отримали травми та госпіталізовані.