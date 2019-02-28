На Київщині працівники інтернату привласнювали пенсії психічно хворих пацієнтів
-
Розсилка
Відкрито кримінальне провадження за фактом привласнення грошових коштів
На Київщині прокуратура виявила факти привласнення службовими особами інтернату частини пенсій своїх психічно хворих пацієнтів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.
«Кагарлицькою місцевою прокуратурою під час проведення перевірки дотримання прав психічно хворих осіб в Ставівському психоневрологічному інтернаті встановлено факти зловживання службовими особами закладу своїми правами в якості опікуна вказаних недієздатних осіб. Йдеться про привласнення частини пенсій психічно хворих, які утримуються в даному інтернаті», - йдеться в повідомленні.
У зв’язку із цим, прокуратурою за результатами проведеної перевірки внесено відомості до ЄРДР за фактом привласнення грошових коштів з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України. (Привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).
Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється слідчими СВ Кагарлицького відділу поліції Обухівського ГУНП в Київській області за процесуального керівництва Кагарлицької місцевої прокуратури.