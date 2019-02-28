На Київщині працівники інтернату привласнювали пенсії психічно хворих пацієнтів



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Пацієнти Ставівського психоневрологічного інтернату

Відкрито кримінальне провадження за фактом привласнення грошових коштів

На Київщині прокуратура виявила факти привласнення службовими особами інтернату частини пенсій своїх психічно хворих пацієнтів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

«Кагарлицькою місцевою прокуратурою під час проведення перевірки дотримання прав психічно хворих осіб в Ставівському психоневрологічному інтернаті встановлено факти зловживання службовими особами закладу своїми правами в якості опікуна вказаних недієздатних осіб. Йдеться про привласнення частини пенсій психічно хворих, які утримуються в даному інтернаті», - йдеться в повідомленні.

У зв’язку із цим, прокуратурою за результатами проведеної перевірки внесено відомості до ЄРДР за фактом привласнення грошових коштів з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України. (Привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється слідчими СВ Кагарлицького відділу поліції Обухівського ГУНП в Київській області за процесуального керівництва Кагарлицької місцевої прокуратури.