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    На Київщині правоохоронці виявили склад російського «Бояришника» (фото)

    Тривають слідчі дії.
    Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у місті Києві вилучили з незаконного обігу партію настоянки «Бояришник» російського виробництва, яку незаконно ввезли на територію України. Про це інформує прес-служба відомства,повідомляє «Главком». «В рамках проведення операцій «Акциз-2017»,
    • Вчора, 06:54
    • Розсилка

    Тривають слідчі дії.

    Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у місті Києві вилучили з незаконного обігу партію настоянки «Бояришник» російського виробництва, яку незаконно ввезли на територію України.

    Про це інформує прес-служба відомства,повідомляє «Главком».

    «В рамках проведення операцій «Акциз-2017», «Рубіж-2017» та розслідування кримінального провадження за ч.3 ст. 212 КК України на території одного із селищ Київської області виявлено складське приміщення, що належить одному із підприємств, де зберігалися лікеро-горілчані вироби російського виробництва, незаконно ввезені в Україну з РФ», - йдеться у повідомленні.

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    На Київщині правоохоронці виявили склад російського «Бояришника» (фото)
    На Київщині правоохоронці виявили склад російського «Бояришника» (фото)
    На Київщині правоохоронці виявили склад російського «Бояришника» (фото)
    На Київщині правоохоронці виявили склад російського «Бояришника» (фото)
    На Київщині правоохоронці виявили склад російського «Бояришника» (фото)
    На Київщині правоохоронці виявили склад російського «Бояришника» (фото)
    На Київщині правоохоронці виявили склад російського «Бояришника» (фото)

    Також зазначається, що за результатами проведених заходів із незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання 26 тис. 240 літрів настоянки «Бояришник» російського виробництва, розфасованої у поліетиленові пакети та пляшки різної ємності, орієнтовною вартістю майже 4 млн. грн.; 1 млн. 656 тис. 469 грн., 8 тис. 530 дол. США, 1 тис. 650 Євро, 32 тис. 500 рублів РФ (в еквіваленті 1 млн. 878 тис. 800 грн.); 55 печаток підконтрольних СГД-резидентів та 4 штампи, установчі документи СГД, первинні бухгалтерські документи та чорнові записи, які свідчать про реальний обсяг проведених операцій, касові чеки з реалізації товарів кінцевим споживачам з незареєстрованих РРО, документи, які свідчать про залучення співробітників без офіційного працевлаштування та виплату заробітної плати в «конвертах», комп’ютерну техніку.

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