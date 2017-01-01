На Київщині правоохоронці виявили склад російського «Бояришника» (фото)

Тривають слідчі дії.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у місті Києві вилучили з незаконного обігу партію настоянки «Бояришник» російського виробництва, яку незаконно ввезли на територію України. Про це інформує прес-служба відомства,повідомляє «Главком». «В рамках проведення операцій «Акциз-2017»,



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Тривають слідчі дії.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у місті Києві вилучили з незаконного обігу партію настоянки «Бояришник» російського виробництва, яку незаконно ввезли на територію України.

Про це інформує прес-служба відомства,повідомляє «Главком».

«В рамках проведення операцій «Акциз-2017», «Рубіж-2017» та розслідування кримінального провадження за ч.3 ст. 212 КК України на території одного із селищ Київської області виявлено складське приміщення, що належить одному із підприємств, де зберігалися лікеро-горілчані вироби російського виробництва, незаконно ввезені в Україну з РФ», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що за результатами проведених заходів із незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання 26 тис. 240 літрів настоянки «Бояришник» російського виробництва, розфасованої у поліетиленові пакети та пляшки різної ємності, орієнтовною вартістю майже 4 млн. грн.; 1 млн. 656 тис. 469 грн., 8 тис. 530 дол. США, 1 тис. 650 Євро, 32 тис. 500 рублів РФ (в еквіваленті 1 млн. 878 тис. 800 грн.); 55 печаток підконтрольних СГД-резидентів та 4 штампи, установчі документи СГД, первинні бухгалтерські документи та чорнові записи, які свідчать про реальний обсяг проведених операцій, касові чеки з реалізації товарів кінцевим споживачам з незареєстрованих РРО, документи, які свідчать про залучення співробітників без офіційного працевлаштування та виплату заробітної плати в «конвертах», комп’ютерну техніку.