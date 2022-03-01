  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На Київщині продовжили комендантську годину до 2 березня

    У Київській області на деяких напрямках йдуть важкі бої - На Київщині продовжили комендантську годину до 2 березня
    У Київській області на деяких напрямках йдуть важкі бої
    Фото з відкритих джерел

    Обмеження на пересування вводяться з 20:00 до 7:00

    Комендантська година на території Київської області діятиме з 1 до 2 березня. Обмеження на пересування вводяться з 20:00 до 7:00. Про це повідомив глава Київської обласної Військової адміністрації Олексія Кулебу.

    «По всій Київській області з 1 по 2 березня вводиться комендантська година з 20:00 до 7:00. Не виходимо на вулиці та інші громадські місця (тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи)», – йдеться у повідомленні.

    За його словами, українські військові продовжують обороняти Київську область, а на деяких напрямках йдуть важкі бої.

    «Прошу з розумінням поставитися до комендантського часу. Він необхідний у першу чергу для безпеки жителів регіону», – зазначив Кулеба.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив головою Київської військово-цивільної адміністрації генерала Володимира Жирнова.

    Читайте також:
    Теги: Київщина військові комендантська година
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Київщині продовжили комендантську годину до 2 березня