На Київщині продовжили комендантську годину до 2 березня

Обмеження на пересування вводяться з 20:00 до 7:00

Комендантська година на території Київської області діятиме з 1 до 2 березня. Обмеження на пересування вводяться з 20:00 до 7:00. Про це повідомив глава Київської обласної Військової адміністрації Олексія Кулебу.

«По всій Київській області з 1 по 2 березня вводиться комендантська година з 20:00 до 7:00. Не виходимо на вулиці та інші громадські місця (тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи)», – йдеться у повідомленні.

За його словами, українські військові продовжують обороняти Київську область, а на деяких напрямках йдуть важкі бої.

«Прошу з розумінням поставитися до комендантського часу. Він необхідний у першу чергу для безпеки жителів регіону», – зазначив Кулеба.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив головою Київської військово-цивільної адміністрації генерала Володимира Жирнова.

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