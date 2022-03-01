Кличко оголосив про створення електронної платформи Гуманітарного штабу

Кличко: Штаб буде забезпечувати необхідним тих мешканців міста, які найбільше потребують допомоги

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про створення електронної платформи Гуманітарного штабу Києва, до роботи якого можуть приєднуватись всі, хто може допомагати. Про це він написав у Facebook.

Штаб створив електронну платформу, через яку всі, в кого є можливість, можуть приєднатись зі своїми пропозиціями щодо підтримки міста за наступними напрямками:

Медикаменти та ліки

Продукти харчування

Предмети першої необхідності

Логістичні послуги

Людські ресурси (волонтери)

Мер Києва наголосив, що Київ робить все для забезпечена всім необхідним захисників та їхніх сімей, киян, яким потрібна допомога.

«Питання із забезпечення військових ми вирішили, тепер повинні забезпечити їх рідних і близьких, мешканців столиці, які залишились вдома або перебувають в укриттях. Саме для цього працює Гуманітарний штаб, який має досвід ефективної роботи в період першого локдауну під час пандемії коронавірусу.

Забезпечувати медикаментами, продуктами, предметами першої необхідності будуть, насамперед, тих, хто цього найбільше потребує», – написав Кличко.

Нагадаємо, на період війни президент України Володимир Зеленський призначив генерала Миколу Жирнова головою Київської військової адміністрації.