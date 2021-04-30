Страсна п'ятниця: історія, традиції та суворі заборони

У цей день віряни згадують про смерть Христа і готуються до Великодня

У Страсну п'ятницю дотримуються особливо суворого посту, не можна веселитися і виконувати важку роботу

Сьогодні, 30 квітня, у християн східного обряду Страсна п'ятниця. У цей день віряни згадують про смерть Христа і готуються до Великодня.

У Страсну п'ятницю дотримуються особливо суворого посту, не можна веселитися і виконувати важку роботу.

Історія

В п'ятницю напередодні свята Великодня розіп'яли Ісуса Христа. Розп'яття на хресті було найганебнішою стратою. Такою смертю страчували: розбійників, убивць, бунтівників і злочинних рабів. Окрім нестерпних болів у всіх частинах тіла і страждань, розп'ятий відчував страшну спрагу.

Коли все було приготовлено, воїни розіп'яли Ісуса Христа. Коли ж розпинали Його, Він молився за Своїх мучителів, говорячи: «Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять». При хресті Спасителя стояли Матір Його, апостол Іван, Марія Магдалина і ще декілька жінок, які вшановували його.

Ісус Христос, побачивши Матір Свою і Івана, якого особливо любив, говорить Матері Своїй: «Жінко, ось син Твій». Потім говорить Івану: «Ось мати твоя». Під час страждань Спасителя на Голгофі сталося знамення. З тієї години, як Спаситель був розп'ятий, сонце затьмарилося і настала темрява всією землею, і тривала до самої смерті Спасителя.

Традиції

Віруючі люди в цей день нічого не їдять до виносу плащаниці з вівтаря на середину церкви; а це звичайно бувало близько 2-ї години пополудні. Існував звичай у Страсну п'ятницю обносити плащаницю тричі навколо церкви. Це був гарний звичай: в огорожі біля церкви в кілька рядів стояли люди, по-святковому одягнені, і панував спокійний урочистий настрій.

На Галичині в Страсну п'ятницю дзвони замовкають. У дзвіниці до бантини чіпляють грубу дерев'яну дошку, і замість дзвонів дзвонар двома дерев'яними молотками «виклепує» по цій дошці, сповіщаючи людей про службу Божу. В момент виносу плащаниці діти також вистукують спеціальними ручними калатальцями.

Повернувшись із церкви, родина звичайно сідає за стіл обідати. Обід у Страсну п'ятницю — пісний, навіть риби їсти в цей день не можна. Здебільшого обходяться городиною: капустою, картоплею, огірками.

У багатьох країнах світу Страсна п'ятниця — вихідний день.

Що категорично заборонено в Страсну п'ятницю

П'ятниця перед Світлим Воскресінням — скорботний день пам'яті про земні страждання Ісуса Христа, тому не варто відвідувати розважальні заходи.

У Страсну п'ятницю не можна працювати.

Заборонено виконувати роботи по дому, шити, в'язати. Прибирання потрібно завершити в Чистий четвер.

Великий гріх рубати дрова або що-небудь тесати сокирою.

Колись наші господині в селах робили в цей день дві роботи: пекли паски (зазвичай це і робили саме у Страсну п'ятницю) та садили капусту — вважалося, що це робити можна, не гріх. Але іншу працю на землі не можна робити, якщо саджати щось в цей день — то врожаю не буде.

У Страсну п'ятницю дотримуються суворого посту. Заборонено їсти до виносу Плащаниці, після чого дозволяється тільки хліб і вода.

Не можна вживати спиртні напої. За повір'ям, той хто в Страсну п'ятницю вип'є алкоголь, призвичаїться до нього до кінця життя.

Заборонено стригти волосся, також не варто робити манікюр і косметичні процедури

Прикмети Страсної п'ятниці

За християнською традицією, передостанній день Великоднього посту прийнято проводити в спокої і молитвах.

З цим і пов'язані всі обряди Страсної п'ятниці, а в народі придумали безліч повір'їв про те, чим загрожує порушення суворих правил.

Якісь із них — забобони, але деяких прикмет Страсної п'ятниці люди намагаються дотримуватися і в наші дні:

Якщо в Страсну п'ятницю влаштувати прання, чиста білизна покриється «кривавими» плямами.

Ворожіння та будь-які магічні ритуали в Страсну п'ятницю накличуть біду на того, хто їх проводить.

Хто плюне на землю в цей день, від того все святі відвернуться.

Якщо в Страсну п'ятницю повністю утриматися від води — ніяке пиття до кінця життя не принесе шкоди.

Хмари на небі в Страсну п'ятницю — до поганого врожаю зернових, зоряне небо — до родючого літа

Як повідомлялося, митрополит Київський і всієї України Епіфаній запевнив, що храми у Великдень будуть відкриті, проте церква зробить усе можливе, аби убезпечити вірян у часи пандемії.

Епіфаній також повідомив, що українці й цього року зможуть купити освячену паску. За словами глави ПЦУ, паски освячуватимуть на хлібокомбінатах, заводах та у магазинах.