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    Страсна п'ятниця: історія, традиції та суворі заборони

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    У цей день віряни згадують про смерть Христа і готуються до Великодня - Страсна п'ятниця: історія, традиції та суворі заборони
    У цей день віряни згадують про смерть Христа і готуються до Великодня

    У Страсну п'ятницю дотримуються особливо суворого посту, не можна веселитися і виконувати важку роботу

    Сьогодні, 30 квітня, у християн східного обряду Страсна п'ятниця. У цей день віряни згадують про смерть Христа і готуються до Великодня.

    У Страсну п'ятницю дотримуються особливо суворого посту, не можна веселитися і виконувати важку роботу.

    Історія

    В п'ятницю напередодні свята Великодня розіп'яли Ісуса Христа. Розп'яття на хресті було найганебнішою стратою. Такою смертю страчували: розбійників, убивць, бунтівників і злочинних рабів. Окрім нестерпних болів у всіх частинах тіла і страждань, розп'ятий відчував страшну спрагу.

    Коли все було приготовлено, воїни розіп'яли Ісуса Христа. Коли ж розпинали Його, Він молився за Своїх мучителів, говорячи: «Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять». При хресті Спасителя стояли Матір Його, апостол Іван, Марія Магдалина і ще декілька жінок, які вшановували його.

    Ісус Христос, побачивши Матір Свою і Івана, якого особливо любив, говорить Матері Своїй: «Жінко, ось син Твій». Потім говорить Івану: «Ось мати твоя». Під час страждань Спасителя на Голгофі сталося знамення. З тієї години, як Спаситель був розп'ятий, сонце затьмарилося і настала темрява всією землею, і тривала до самої смерті Спасителя.

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    Традиції

    Віруючі люди в цей день нічого не їдять до виносу плащаниці з вівтаря на середину церкви; а це звичайно бувало близько 2-ї години пополудні. Існував звичай у Страсну п'ятницю обносити плащаницю тричі навколо церкви. Це був гарний звичай: в огорожі біля церкви в кілька рядів стояли люди, по-святковому одягнені, і панував спокійний урочистий настрій.

    На Галичині в Страсну п'ятницю дзвони замовкають. У дзвіниці до бантини чіпляють грубу дерев'яну дошку, і замість дзвонів дзвонар двома дерев'яними молотками «виклепує» по цій дошці, сповіщаючи людей про службу Божу. В момент виносу плащаниці діти також вистукують спеціальними ручними калатальцями.

    Повернувшись із церкви, родина звичайно сідає за стіл обідати. Обід у Страсну п'ятницю — пісний, навіть риби їсти в цей день не можна. Здебільшого обходяться городиною: капустою, картоплею, огірками.

    У багатьох країнах світу Страсна п'ятниця — вихідний день.

    Що категорично заборонено в Страсну п'ятницю

    • П'ятниця перед Світлим Воскресінням — скорботний день пам'яті про земні страждання Ісуса Христа, тому не варто відвідувати розважальні заходи.
    • У Страсну п'ятницю не можна працювати.
    • Заборонено виконувати роботи по дому, шити, в'язати. Прибирання потрібно завершити в Чистий четвер.
    • Великий гріх рубати дрова або що-небудь тесати сокирою.
    • Колись наші господині в селах робили в цей день дві роботи: пекли паски (зазвичай це і робили саме у Страсну п'ятницю) та садили капусту — вважалося, що це робити можна, не гріх. Але іншу працю на землі не можна робити, якщо саджати щось в цей день — то врожаю не буде.
    • У Страсну п'ятницю дотримуються суворого посту. Заборонено їсти до виносу Плащаниці, після чого дозволяється тільки хліб і вода.
    • Не можна вживати спиртні напої. За повір'ям, той хто в Страсну п'ятницю вип'є алкоголь, призвичаїться до нього до кінця життя.
    • Заборонено стригти волосся, також не варто робити манікюр і косметичні процедури

    Прикмети Страсної п'ятниці

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    За християнською традицією, передостанній день Великоднього посту прийнято проводити в спокої і молитвах.

    З цим і пов'язані всі обряди Страсної п'ятниці, а в народі придумали безліч повір'їв про те, чим загрожує порушення суворих правил.

    Якісь із них — забобони, але деяких прикмет Страсної п'ятниці люди намагаються дотримуватися і в наші дні:

    • Якщо в Страсну п'ятницю влаштувати прання, чиста білизна покриється «кривавими» плямами.
    • Ворожіння та будь-які магічні ритуали в Страсну п'ятницю накличуть біду на того, хто їх проводить.
    • Хто плюне на землю в цей день, від того все святі відвернуться.
    • Якщо в Страсну п'ятницю повністю утриматися від води — ніяке пиття до кінця життя не принесе шкоди.
    • Хмари на небі в Страсну п'ятницю — до поганого врожаю зернових, зоряне небо — до родючого літа

    Як повідомлялося, митрополит Київський і всієї України Епіфаній запевнив, що храми у Великдень будуть відкриті, проте церква зробить усе можливе, аби убезпечити вірян у часи пандемії.

    Епіфаній також повідомив, що українці й цього року зможуть купити освячену паску. За словами глави ПЦУ, паски освячуватимуть на хлібокомбінатах, заводах та у магазинах.

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    Теги: свята православна церква Великдень 2021
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