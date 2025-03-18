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У Чернівецькій області родина отруїлася грибами. Мати померла

Андрій Самойленко
glavcom.ua
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У Чернівецькій області родина отруїлася грибами. Мати померла
Жінка вже не подавала ознак життя, а чоловік і дитина перебували без свідомості
фото ілюстративне

Чоловіка та дитину з попереднім діагнозом отруєння грибами медики госпіталізували до лікарні

У Новодністровську Чернівецької області родина отруїлася грибами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС у Чернівецькій області.

Як зазначили рятувальники, Мати померла, а батько з сином потрапили до лікарні.

«Від правоохоронців надійшло повідомлення про необхідність відкриття дверей квартири у місті Новодністровськ. Сім’я, яка тут проживала, не виходила на зв’язок, й родичі повідомили про це поліцію», – зазначили в ДСНС.

На місці рятувальники знайшли трьох людей. Жінка вже не подавала ознак життя, а чоловік і дитина перебували без свідомості.

Нагадаємо, у селі Виблі на Чернігівщині сталася незвична крадіжка – невідомий зламав замок на погребі місцевого священника та виніс звідти вісім банок сала. В «улові» злодія були чотири трилітрові банки та чотири літрові, в яких зберігався смалець.

У TikTok набирає популярності новий тренд – користувачі дегустують тюльпани та діляться своїми враженнями про їхній смак. Відео з подібними експериментами збирають мільйони переглядів, а кількість охочих долучитися до флешмобу зростає. Однак такі дегустації можуть бути шкідливими для здоров’я.

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Теги: отруєння рятувальники Чернівецька область ДСНС гриби

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