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У Британії жінка знайшла гриб із запахом гнилої плоті

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Британії жінка знайшла гриб із запахом гнилої плоті
Хоча гриб легко помітити за яскраво-червоним кольором, він досить рідкісний у Британії
фото з відкритих джерел

Гриб отримав прізвисько «пальці диявола» завдяки своєму огидному вигляду, схожому на руку

Джулія Россер, вчителька на пенсії, виявила у лісі Нью-Форест у Великій Британії рідкісний гриб, відомий під назвою «пальці диявола». Гриб отримав таке прізвисько через свій моторошний вигляд, що нагадує руку, яка простягається з могили, і огидний запах, подібний до гнилого м’яса. Про це повідомляє видання Mail Online.

За словами Россер, знайдений гриб був надзвичайно схожий на руку.

«Цей був більше схожий на руку, ніж будь-який інший, який я коли-небудь бачила. Здавалося, він простягає руку з-за могили. Це виглядало дуже моторошно», – розповіла вона.

Гриб, також відомий як «восьминогий смердючий» або «восьминогий гриб», трапляється в основному наприкінці жовтня, але цього року через вологу погоду з’явився раніше. Россер згадала, що минулого року знаходила такі гриби в тому ж районі й спеціально їх шукала.

Гриб «пальці диявола» є уродженцем Нової Зеландії та Австралії й вважається, що потрапив до Європи під час Першої світової війни з військовими постачаннями. У Великій Британії він був вперше виявлений у 1914 році.

Цей рідкісний гриб виростає зі слизового желатинового «яйця», з якого починають виступати червоні щупальця, які приваблюють комах своїм запахом гнилої плоті. Комахи, потрапляючи на гриб, допомагають поширювати його спори.

Хоча гриб легко впізнати за яскраво-червоним кольором, його рідко можна знайти у Британії. Щупальця гриба можуть досягати 7 см у довжину та зазвичай ростуть у лісах, парках чи садах під покровом листя.

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Теги: Велика Британія жінка гриби

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У Британії жінка знайшла гриб із запахом гнилої плоті
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