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Горіли гриби: рятувальники ліквідували масштабну пожежу на Київщині

Надія Карбунар
glavcom.ua
Горіли гриби: рятувальники ліквідували масштабну пожежу на Київщині
Пожежа охопила площу 2 100 кв.м.
фото: ДСНС України

На місці події працювало 10 одиниць техніки

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на Київщині – у селищі Іванків горів металевий ангар, у якому вирощували гриби. Про це повідомляє ДСНС України.

Повідомлення про загоряння до надзвичайників надійшло 15 липня о 13:30.  

По прибуттю на місце рятувальниками встановлено, що горить ангар де вирощувались гриби.

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Пожежу ліквідовано о 14:35 на площі 2 100 кв.м.

На місці події працювало 10 одиниць техніки та 41 чоловік особового складу.

Нагадаємо, у Київській області13 липня почалася пожежа в елітному ресторані Queen Country Club.

Також у мережі з'явилося відео, як у неділю, 9 липня, автомобіль на швидкості влетів у колонку на АЗС на Броварському проспекті у Києві, після чого почалася масштабна пожежа.

Крім того, вранці 24 червня у Оболонському районі Києва у прибудові до будівлі ТЦ «Епіцентр» виникла пожежа

Теги: рятувальники чоловік гриби

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