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    Одне з українських міст планує заборонити в'їзд дизельних автомобілів

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    <p>До 2030 року у Львові хочуть відмовитись від дизельних автомобілів</p> - Одне з українських міст планує заборонити в'їзд дизельних автомобілів

    До 2030 року у Львові хочуть відмовитись від дизельних автомобілів

    В обласному центрі хочуть обмежити їзду містом автомобілів, які суттєво забруднюють повітря

    Влада Львова напрацювала комплекс заходів щодо покращення якості повітря в місті. Зокрема, планується обмежити в’їзд у місто автомобілів з неякісним пальним та з двигунами без нейтралізаторів викидів. До 2030 року у місті хочуть взагалі відмовитись від дизельних автомобілів.

    Відповідну програму розробило управління екології Львівської міськради. Серед основних заходів, прописаних у програмі, є обмеження їзди містом автомобілів, які суттєво забруднюють повітря.

    Зокрема, у Львові хочуть створити обмежені зони викидів, до яких матимуть доступ лише автомобілі, які відповідають визначеному євростандарту палива чи машини з альтернативним приводом.

    Також планується заборонити в'їзд на найбільш забруднені зони в місті автомобілів, що були вироблені до 1991 року та автомобілі без каталізаторів.

    У подальшій перспективі (після 2025 року) у Львові хочуть заборонити в’їзд в місто автомобілів, які не відповідають євростандарту палива. Якщо усі ці заходи втіляться, то до 2030 року планується взагалі заборонити в’їзд у місто дизельних автомобілів.

    До слова, в Україні подорожчають вживані авто.

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