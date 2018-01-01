На Київщині рятували лебедя

Пораненого птаха, який не міг літати самостійно, місцеві мешканці знайшли на ставку.

Рятувальники пожежно-рятувальної частини міста Узин врятували лебедя на ставку в селі Чепеліївка, повідомляє прес-служба ГУ ДСНС Київської області. Про те, що у водоймі знаходиться птах, який не може самостійно злетіти, рятувальників повідомили місцеві мешканці. Щоб лебідь не замерз, надзвичайники провели операцію по його спасінню –



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Рятувальники надали допомогу пораненому лебедю

Пораненого птаха, який не міг літати самостійно, місцеві мешканці знайшли на ставку.

Рятувальники пожежно-рятувальної частини міста Узин врятували лебедя на ставку в селі Чепеліївка, повідомляє прес-служба ГУ ДСНС Київської області.

Про те, що у водоймі знаходиться птах, який не може самостійно злетіти, рятувальників повідомили місцеві мешканці.

Щоб лебідь не замерз, надзвичайники провели операцію по його спасінню – з’ясувалося, що у птаха пошкоджено крило.

Лебедя передали жителям села Чепеліївка для обстеження та надання медичної допомоги.

Джерело: kievtime