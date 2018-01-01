На Київщині рятували лебедя
- Сьогодні, 14:13
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Рятувальники надали допомогу пораненому лебедю
Пораненого птаха, який не міг літати самостійно, місцеві мешканці знайшли на ставку.
Рятувальники пожежно-рятувальної частини міста Узин врятували лебедя на ставку в селі Чепеліївка, повідомляє прес-служба ГУ ДСНС Київської області.
Про те, що у водоймі знаходиться птах, який не може самостійно злетіти, рятувальників повідомили місцеві мешканці.
Щоб лебідь не замерз, надзвичайники провели операцію по його спасінню – з’ясувалося, що у птаха пошкоджено крило.
Лебедя передали жителям села Чепеліївка для обстеження та надання медичної допомоги.
Джерело: kievtime