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    На Київщині рятували лебедя

    Пораненого птаха, який не міг літати самостійно, місцеві мешканці знайшли на ставку.
    Рятувальники пожежно-рятувальної частини міста Узин врятували лебедя на ставку в селі Чепеліївка, повідомляє прес-служба ГУ ДСНС Київської області. Про те, що у водоймі знаходиться птах, який не може самостійно злетіти, рятувальників повідомили місцеві мешканці. Щоб лебідь не замерз, надзвичайники провели операцію по його спасінню –
    • Сьогодні, 14:13
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    Рятувальники надали допомогу пораненому лебедю
    Рятувальники надали допомогу пораненому лебедю

    Пораненого птаха, який не міг літати самостійно, місцеві мешканці знайшли на ставку.

    Рятувальники пожежно-рятувальної частини міста Узин врятували лебедя на ставку в селі Чепеліївка, повідомляє прес-служба ГУ ДСНС Київської області.

    Про те, що у водоймі знаходиться птах, який не може самостійно злетіти, рятувальників повідомили місцеві мешканці.

    Щоб лебідь не замерз, надзвичайники провели операцію по його спасінню – з’ясувалося, що у птаха пошкоджено крило.

    Лебедя передали жителям села Чепеліївка для обстеження та надання медичної допомоги.

    Джерело: kievtime

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