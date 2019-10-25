На Київщині шукачі металу натрапили на небезпечну знахідку (відео)



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Виявлена на Київщині авіабомба

До ДСНС щодня надходять повідомлення про виявлення вибухонебезпечних предметів

На Київщині шукачі металу натрапили на небезпечну знахідку (відео)

У Білій Церкві шукачі металу натрапили на вибухонебезпечну знахідку, яку кілька десятків років від людського ока ховав лише невеликий шар ґрунту.

Це авіабомба часів Другої світової війни вагою 50 кг. Про це повідомляє телеканал «Крокус».

Як зазначили фахівці відділення групи піротехнічних робіт, зона ураження такої авіабомби близько кілометра.

Авіабомба була знешкоджена шляхом підриву у завчасно визначеному полігоні для знищення вибухонебезпечних предметів

Рятувальники зазначають, що майже щодня на номер 101 на Київщині надходять повідомлення про подібні знахідки.