На Закарпатті троє дітей підірвалися на вибухівці

Діти залишилися живими

Під час спроби розібрати невідомий вибухонебезпечний предмет від вибуху травмувалися троє дітей 11, 9 та 7 років

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Закарпатській області.

15 жовтня у місті Хуст під час спроби здійснити механічний вплив на невідомий предмет від вибуху травмувалося троє дітей 2010-го, 2008-го та 2012 років народження.

«Зовні небезпечні предмети нагадують безформнi шматки металу, однак можуть виявитися у подальшому артилерійським снарядом, протипіхотною чи мінометною міною, гранатою тощо, - зауважили в ДСНС.

Рятівники також наголосили, що торкатися, переносити, перекочувати чи перекладати вибухонебезпечний предмет не можна, адже це небезпечно для життя. Те ж саме стосується спроб здавати його на металобрухт, розбирати чи вчиняти інші механічні дії.

Раніше повідомлялося, що на Сумщині від вибуху гранати загинув чоловік.

До слова, за пів місяця українці принесли в поліцію понад три тисячі одиниць зброї. «Тільки за два тижні місячника громадяни добровільно здали до підрозділів Національної поліції України 3273 одиниці зброї. Зокрема, це нарізна зброя армійських зразків (552 одиниці), нарізна мисливська (189), гладкоствольна мисливська (2019), холодна (335) та саморобна (118). Водночас із загальної кількості зданої вогнепальної зброї понад тисяча одиниць знаходилася у незаконному обігу», - заявили в поліції.