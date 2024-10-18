Масштабна тривога, ЗСУ відбили центр Торецька: головне за ніч

Збройні сили України змогли відбити позиції в центральній частині міста Торецьк

ЗСУ змогли закріпитись на позиціях у центральній частині Торецька та відбити райони в місті. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 18 жовтня, щоб ви були в курсі подій:

ЗСУ відбили частину центру Торецька, а росіяни наступають на Часів Яр – звіт ISW

фото з відкритих джерел

Російські сили просунулися на західній частині українського виступу в Курській області та в районі Часового Яру на Донеччині. Водночас Збройні сили України відновили контроль над деякими позиціями в центральній частині Торецька. Про це у своєму звіті повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У Києві під час повітряної тривоги лунали вибухи

фото з відкритих джерел

Вночі 18 жовтня в Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки російських безпілотників. Повідомлялось, що БпЛА прямували у напрямку різних регіонів України, зокрема, були вони і на Киїівщині. Про це повідомляє КМВА.

Ціна на російську нафту впала нижче $60 за барель, що це означає

фото з відкритих джерел

Надлишок нафти на світовому ринку штовхає її ціну вниз, а разом з нею нижче встановленого порогу у $60 за барель опустилася і вартість російського сорту. Про це повідомляє агентство Reuters.

Ціна на Urals у портах Балтики та Новоросійська 15 і 16 жовтня опустилася нижче встановленої країнами G7 та ЄС межі у $60 через падіння котирувань нафти Brent.

Румунія підняла чотири винищувачі в повітря для перехоплення невідомого безпілотника

фото з відкритих джерел

Румунія підняла в небо чотири винищувачі через порушення національного повітряного простору невеликим літальним апаратом, ймовірно, безпілотником, який проник на глибину до 14 км у південно-східному повіті Констанца. Про це інформує агентство Reuters.

Лідери країн ЄС підтримали виділення Україні €35 млрд із російських активів

фото з відкритих джерел

Лідери держав ЄС погодили виділення Україні кредиту в розмірі €35 млрд в рамках ініціативи G7, що передбачає надання Україні загального кредиту на $50 млрд за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів. При цьому активи Росії залишаться заблокованими до закінчення війни, яку вона веде. Ця інформація міститься в підсумкових висновках саміту ЄС, опублікованих на сайті Європейської ради.

Важка битва за Курахове триває: аналітики DeepState повідомили подробиці

фото з відкритих джерел

Росіяни впродовж дня 17 жовтня постійно атакували позиції ЗСУ біля Курахового, вони використали три десятка одиниць військової техніки, а пізніше заявили про захоплення Максимільянівки, що біля Курахового. Про це розповідають аналітикии DeepState.