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Перші заворушення? Біля Капітолію затримано чоловіка з факелом

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Перші заворушення? Біля Капітолію затримано чоловіка з факелом
Наразі невідомо, чи пов’язаний інцидент із виборами президента США
фото ілюстративне з відкритих джерел

Правоохоронці зазначили, що чоловіка зупинили під час перевірки в Центрі відвідувачів Капітолію

У США поліція повідомила про затримання чоловіка, який намагався зайти в будівлю Капітолію з факелом, від якого «тхнуло пальним». Про це йдеться в повідомленні поліції Капітолію.

Правоохоронці зазначили, що чоловіка зупинили під час перевірки в Центрі відвідувачів Капітолію.

«Від нього тхнуло пальним, він мав при собі факел і сигнальну ракету. На час проведення розслідування Центр відвідувачів Капітолію закритий для екскурсій», – додали в повідомленні.

Наразі невідомо, чи пов’язаний інцидент із виборами президента США, які відбуваються 5 листопада.

Як повідомляє The New York Times, протягом дня про інциденти, пов’язані з безпекою, повідомили посадовці щонайменше трьох штатів – Мейн, Джорджія і Північна Кароліна, але жодна з отриманих погроз не виявилась достовірною. До слова, в американському штаті Джорджія зупиняли голосування на двох виборчих дільницях через повідомлення про нібито мінування.

Карта президентських виборів у США

Нагадаємо, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вже проголосував у Флориді. Республіканець прибув на свою виборчу дільницю в Палм-Біч разом з дружиною Меланією Трамп.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп звернувся до своїх виборців. Він закликав їх залишатися в чергах на виборчих дільницях незалежно від того, скільки часу на це піде.

Також кандидат у віцепрезиденти США Джей Ді Венс проголосував на виборах в місті Цинциннаті штату Огайо та заявив, що очікує на перемогу своєї партії.

Як відомо, вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбудеться загальнонаціональне голосування, а 17 грудня – голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

Також відомі перші результати з першої дільниці – невеличкого поселення Діксвілл-Нотч у Нью-Гемпширі. Поселення розташоване вздовж американсько-канадського кордону на північній околиці Нью-Гемпширу.

До слова, Федеральне бюро розслідувань США створило командний пункт у Вашингтоні для відстеження та реагування на погрози, пов'язані з проведенням президентських виборів у країні.

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Теги: вибори партії Колумбія вибори у США розслідування поліція погрози

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