США дозволили своїм оборонним підрядникам обслуговувати озброєння в Україні

Підрядники зможуть забезпечити швидкий ремонт техніки для ЗСУ

Пентагон дозволив американським оборонним підрядникам обслуговувати та ремонтувати техніку ЗСУ в Україні. Про це повідомляє Reuters.

Неназваний американський чиновник розповів, що кількість підрядників буде невеликою. Вони будуть далеко від лінії фронту та не братимуть участі у бойових діях.

«Невелика кількість підрядників в Україні, які проводять технічне обслуговування далеко від лінії фронту, допоможе забезпечити швидкий ремонт наданого США обладнання у разі його пошкодження та технічне обслуговування в міру потреби», – зазначив чиновник.

Нагадаємо, що американські солдати використовують месенджер Signal, щоб допомогти ЗСУ із ремонтом військової техніки: «Підрозділи на передовій в Україні стикаються з проблемами з їхнім обладнанням і надсилають повідомлення перекладачам, які потім передають ці повідомлення американським військовим. Американські сили організовують відеодзвінки з українцями, щоб допомогти їм ремонтувати зброю».

Американські фахівці перебувають на одній із семи ремонтних станцій у Польщі, де займаються технікою від гаубиць до танків.