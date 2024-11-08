Головна Світ Політика
search button user button menu button

США дозволили своїм оборонним підрядникам обслуговувати озброєння в Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
США дозволили своїм оборонним підрядникам обслуговувати озброєння в Україні
Американські підрядники ремонтуватимуть техніку для ЗСУ
фото: armyinform (ілюстративне)

Підрядники зможуть забезпечити швидкий ремонт техніки для ЗСУ

Пентагон дозволив американським оборонним підрядникам обслуговувати та ремонтувати техніку ЗСУ в Україні. Про це повідомляє Reuters.

Неназваний американський чиновник розповів, що кількість підрядників буде невеликою. Вони будуть далеко від лінії фронту та не братимуть участі у бойових діях.

«Невелика кількість підрядників в Україні, які проводять технічне обслуговування далеко від лінії фронту, допоможе забезпечити швидкий ремонт наданого США обладнання у разі його пошкодження та технічне обслуговування в міру потреби», – зазначив чиновник.

Нагадаємо, що американські солдати використовують месенджер Signal, щоб допомогти ЗСУ із ремонтом військової техніки: «Підрозділи на передовій в Україні стикаються з проблемами з їхнім обладнанням і надсилають повідомлення перекладачам, які потім передають ці повідомлення американським військовим. Американські сили організовують відеодзвінки з українцями, щоб допомогти їм ремонтувати зброю».

Американські фахівці перебувають на одній із семи ремонтних станцій у Польщі, де займаються технікою від гаубиць до танків.

Читайте також:

Теги: США Пентагон війна озброєння військова техніка Україна ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іван Єгоров виконував бойові завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності держави на Донеччині
Нащадок відомого на Херсонщині козацького роду. Згадаймо Івана Єгорова
5 листопада, 09:00
Никифоров дав роз'яснення щодо пунктів документу майбутнього Саміту миру
Никифоров уточнив інформацію про основні пункти документу для майбутнього Саміту миру
30 жовтня, 23:29
Владика Микола Бичок розповів про своє нове призначення
Кардинал-номінант Микола Бичок: Буде чудова можливість мати прямий контакт з Папою Римським
30 жовтня, 17:24
Наслідки ворожого обстрілу Нікополя, 23 жовтня 2024 р.
Окупанти обстріляли Нікополь, є поранені (фото)
23 жовтня, 14:18
Наразі пошуково-рятувальна операція тимчасово призупинена через загрозливу безпекову ситуацію
Росіяни вдарили по п'ятиповерхівці у Мирнограді на Донеччині, є жертви
22 жовтня, 15:29
Південна Корея уважно відстежує рухи КНДР за допомогою супутників
Пересування північнокорейських військ до Росії: супутниковий знімок
20 жовтня, 13:43
Іран похвалився своїми секретними озброєннями
«Потужніша за ядерну»: Іран розповів про свою секретну зброю
17 жовтня, 13:35
«Наслідки розчленування України будуть глобальними і катастрофічними для сучасного світу в цілому»
Чи може бути Україна не в кордонах 1991 року?
15 жовтня, 13:01
Без ядерної зброї Росія більше не зможе шантажувати світ
Як знищити російську ядерну зброю
10 жовтня, 11:11

Політика

США повідомили, як Іран готував вбивство Трампа
США повідомили, як Іран готував вбивство Трампа
Суд США призупинив розгляд справи Трампа про штурм Капітолія
Суд США призупинив розгляд справи Трампа про штурм Капітолія
Відносини між Україною та Британією погіршилися: The Guardian назвала причину
Відносини між Україною та Британією погіршилися: The Guardian назвала причину
США дозволили своїм оборонним підрядникам обслуговувати озброєння в Україні
США дозволили своїм оборонним підрядникам обслуговувати озброєння в Україні
Маск назвав Шольца «дурнем»: німецький уряд зробив заяву
Маск назвав Шольца «дурнем»: німецький уряд зробив заяву
Фон дер Ляєн поговорила з Трампом про Україну
Фон дер Ляєн поговорила з Трампом про Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 листопада: ситуація на фронті
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 листопада 2024
31K
День святого Михайла: історія свята, прикмети і заборони, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8440
ВАКС звільнив від арешту екснардепа, обвинуваченого у крадіжці 1,5 млрд грн
8263
Втрати ворога станом на 8 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
6790
Якою буде мінімальна зарплата в Україні у 2025 році: роз'яснення

Новини

ВАКС звільнив від арешту екснардепа, обвинуваченого у крадіжці 1,5 млрд грн
Сьогодні, 14:54
У Харкові один із КАБів ударив по 12-поверхівці: серед постраждалих – немовля (оновлено)
Сьогодні, 06:56
Мінлива хмарність, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 8 листопада
Сьогодні, 06:00
Саратовську область РФ атакували безпілотники
Сьогодні, 04:44
Ворог атакував Одесу безпілотниками: багато пошкоджень, є поранені
Сьогодні, 01:42
США з союзниками консультуються щодо відповіді на участь військ КНДР у війні проти України
Сьогодні, 00:44

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua