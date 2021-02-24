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    Київ отримав понад 42 тис. доз вакцини від Covid-19: як проходитиме щеплення

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    У першу чергу отримають щеплення медики - Київ отримав понад 42 тис. доз вакцини від Covid-19: як проходитиме щеплення
    У першу чергу отримають щеплення медики
    Фото з відкритих джерел

    Київ готовий до старту вакцинації від коронавірусу

    Медичні заклади Києва готові до старту кампанії з вакцинації проти Covid-19. Зокрема, і тим препаратом, що надала держава. Про це повідомив під час онлайн-брифінгу в. о. першого заступника голови КМДА, керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Валентин Мондриївський.

    «Наразі ми спостерігаємо тенденцію до зменшення рівня захворюваності на Covid-19. Це означає, що міська влада вживала правильних заходів. Водночас, ніхто не може прогнозувати, як ситуація розвиватиметься далі. Першими, за програмою МОЗ, вакцинуватимуться медики. Адже саме вони знаходяться на передовій у протистоянні пандемії, рятуючи життя та здоров’я людей. Зазначу, що вакцинація відбуватиметься добровільно», – наголосив Мондриївський.

    Посадовець нагадав, що Київрада за ініціативи київського міського голови проголосувала за виділення коштів на закупівлю вакцини для киян.

    «Міська влада веде переговори про закупівлю. Сьогодні великий дефіцит вакцини у світі, великі обсяги її вже законтрактовані. Київ робить усе, аби отримати якісний препарат і вакцинувати насамперед медиків та інші найбільш уразливі групи киян», – підкреслив в.о. першого заступника голови КМДА.

    Директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург поінформувала, що столиця сьогодні отримала від Міністерства охорони здоров’я 42,6 тис. доз вакцин виробництва Oxford/AstraZeneca (Covishield).

    Вона запевнила, що Київ провів серйозну системну роботу і готовий до старту вакцинації.

    «По-перше, на сьогодні в столиці сформовано 15 мобільних бригад з імунізації. Медики мобільних бригад пройшли та продовжуватимуть проходити відповідне навчання на національному рівні з імунізації від COVID-19 вакцинами від Pfizer/BioNTech та AstraZeneca. Враховуючи, що ці вакцини вимагають різних умов зберігання та логістики, одна частина мобільних бригад вивчила спосіб використання, введення й особливості роботи з вакциною Pfizer/BioNTech, інша – з AstraZeneca. По-друге, підготовлено 120 тимчасових пунктів вакцинації в закладах охорони здоров’я та інтернатах. Також підготовлено 120 додаткових стаціонарних пунктів вакцинації від Covid-19 на базі ЦПМСД міста», – зазначила Гінзбург.

    Директорка Департаменту пояснила, що додаткові пункти знадобилися, щоб не заважати процесу планової обов’язкової вакцинації за календарем у наявних 138 кабінетах щеплень.

    Гінзбург також повідомила, що вже верифіковані списки медичних працівників, які отримають щеплення в першу чергу.

    «Це члени мобільних бригад, медики, які працюють у лікарнях із хворими на COVID-19, співробітники лабораторій, де проводиться аналіз на виявлення вірусу (8 лабораторій у комунальних медзакладах та Центральна лабораторія МОЗ України), працівники екстреної медичної допомоги, включно з водіями, та медики інших закладів охорони здоров’я», – розповіла Гінзбург.

    За її словами, іде активна підготовка до вакцинації літніх людей (85+). Лікарі співпрацюють зі своїми пацієнтами цих вікових груп та складають списки охочих щепитися.

    Директорка Департаменту наголосила, що вакцинація є добровільною та безоплатною.

    Як відомо, 23 лютого в аеропорту «Бориспіль» сів літак з першою партією вакцини від коронавіруса Oxford/AstraZeneca (Covishield). Буквально за годину до цього стало відомо, що в Україні зареєстрували вакцину Covishield для екстреного використання.

    Головний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав регіони, які першими отримають вакцину від Covid-19.

    Раніше стало відомо, що Україна домовилась про 15 млн доз вакцини NovaVax. Однак вони до нас потраплять не раніше липня.

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    Теги: Київ лікарня щеплення вакцинація коронавірус
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