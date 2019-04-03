На Київщині стартував місячник добровільної здачі зброї.



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Громадяни можуть як роззброїтися, так і отримати дозвіл чи перереєструвати зброю на себе

З 1 квітня у Київській області оголошено місячник добровільної здачі зброї.

Жителі столичної області до 30 квітня зможуть добровільно здати до поліції вогнепальну зброю, бойові припаси, вибухові матеріали, засоби самооборони. В іншому випадку незаконне зберігання таких предметів карається позбавленням волі до 7 років. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції Київщини.

Під час проведення заходу громадяни можуть як роззброїтися, так і отримати дозвіл чи перереєструвати зброю на себе, відповідно до умов здійснення її легалізації.

Поліція столичної області нагадує, що у разі добровільної здачі органам влади зброї, бойових припасів чи вибухових речовин, особа звільняється від кримінальної відповідальності на підставі ч.3 263 Кримінального кодексу України.

З питань добровільної здачі зброї та її реєстрації потрібно звертатись у відділи поліції за місцем проживання.

Як повідомлялося, на Київщині судитимуть 33-річного чоловіка, викритого на нелегальному збуті вогнепальної зброї та боєприпасів, привезених із зони АТО на Донбасі.