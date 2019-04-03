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    На Київщині стартував місячник добровільної здачі зброї.

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    На Київщині стартував місячник добровільної здачі зброї.

    Громадяни можуть як роззброїтися, так і отримати дозвіл чи перереєструвати зброю на себе

    З 1 квітня у Київській області оголошено місячник добровільної здачі зброї.

    Жителі столичної області до 30 квітня зможуть добровільно здати до поліції вогнепальну зброю, бойові припаси, вибухові матеріали, засоби самооборони. В іншому випадку незаконне зберігання таких предметів карається позбавленням волі до 7 років. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції Київщини.

    Під час проведення заходу громадяни можуть як роззброїтися, так і отримати дозвіл чи перереєструвати зброю на себе, відповідно до умов здійснення її легалізації.

    Поліція столичної області нагадує, що у разі добровільної здачі органам влади зброї, бойових припасів чи вибухових речовин, особа звільняється від кримінальної відповідальності на підставі ч.3 263 Кримінального кодексу України.

    З питань добровільної здачі зброї та її реєстрації потрібно звертатись у відділи поліції за місцем проживання.

    Як повідомлялося, на Київщині судитимуть 33-річного чоловіка, викритого на нелегальному збуті вогнепальної зброї та боєприпасів, привезених із зони АТО на Донбасі.

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