Суд покарав чоловіка, який украв у дитини електросамокат

Зловмисник відібрав у хлопчика електросамокат, на якому втік з місця події

До шести років позбавлення волі засуджено чоловіка, який пограбував 11-річного хлопчика

Дарницьким районним судом Києва оголошено обвинувальний вирок мешканцю Київщини, який відібрав майно в 11-річного хлопчика (ч. 2. ст. 186 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, у березні 2020 року обвинувачений, звільнившись із місць позбавлення волі, знаходився неподалік однієї зі шкіл у Дарницькому районі столиці, де помітив хлопчика, який катався на електросамокаті.

Дочекавшись, коли поблизу не буде перехожих, зловмисник підійшов до дитини та після нанесення удару відібрав електросамокат, на якому втік з місця події.

Дарницький районний суд Києва, підтримавши позицію прокурора, визнав чоловіка винним у вчиненні злочину та засудив до 6 років позбавлення волі, що є максимальним покаранням, передбаченим санкцією статті.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Як повідомлялося, нещодавно неповнолітній у центрі Києва пограбував двох іноземців, забравши у них мобільні телефони.

Столичні правоохоронці повідомили про підозру 19-річній уродженці Закарпаття, яка обікрала помічницю аташе США.

А в Тернополі сталося зухвале пограбування – там злодії навідалися до магазину напівфабрикатів двічі за ніч. Грабіжники у різний час вдерлися до магазину – одні потягли гроші з каси, а інший зловмисник – пельмені.