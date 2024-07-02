Головна Новини
search button user button menu button

Офіційний дозвіл на експорт F-16 від Нідерландів, початок головування РФ в Радбезі ООН: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Офіційний дозвіл на експорт F-16 від Нідерландів, початок головування РФ в Радбезі ООН: головне за ніч
Міністерка оборони Нідерландів повідомила про видачу дозволу на експорт 24 винищувачів F-16 Україні
фото: Reuters

Перші літаки F-16 від Нідерландів будуть передані Україні найближчим часом

Орбан їде до Києва. Нідерланди офіційно дозволили експорт літаків F-16 для України. Росія вперше з квітня 2023 року заступила на місячне ротаційне головування у Радбезі ООН. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 2 липня, щоб ви були в курсі подій. 

Орбан їде до Києва

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан 2 липня, ймовірно, приїде із візитом до Києва. Це перша поїздка політика до України з початку повномасштабного російського вторгнення. Про це пише The Guardian з посиланням на інформацію від трьох джерел.

Співрозмовники видання з Будапешта кажуть, що Орбан має зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у Києві. Джерело в Києві підтвердило плани, зазначивши, що угорський прем'єр буде в Україні у вівторок, якщо не буде змін в останню хвилину.

Одне з джерел у Будапешті повідомило, що плани візиту з'явилися після тривалих переговорів щодо питання прав угорськомовної меншини в Україні, яка проживає на крайньому заході України поблизу кордону між двома країнами. Офіційної інформації про візит поки немає жодної з сторін.

Росія заступила на місячне головування у Радбезі ООН

Росія вперше з квітня 2023 року заступила на місячне ротаційне головування у Радбезі ООН. Вона скористається місячним ротаційним головуванням у Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН) для проекції сили і впливу в міжнародній системі. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Минулого року, як пише ISW, Росія використовувала своє головування в Раді Безпеки для просування кількох наративів щодо бажаного впливу Росії в міжнародній системі. Експерти зазначали, що Росія використовує своє право вето в Радбезі ООН як основу для проекції сили.

Аналітики зазначають, що кілька високопоставлених російських чиновників нещодавно розпочали кілька інформаційних операцій, покликаних зняти з себе відповідальність за добре документовані порушення Росією міжнародного права в Україні, ймовірно, для того, щоб створити умови для майбутнього головування в Радбезі.

Нідерланди офіційно дозволили експорт літаків F-16 для України

Перші нідерландські винищувачі F-16 можуть вже незабаром відправитися в Україну. Ліцензія, необхідна для експорту винищувачів, вже видана. Про це заявила міністерка оборони Кайса Оллонгрен в Палаті представників парламенту, повідомляє De Telegraaf.

«Нідерланди передали 24 винищувачі F-16 українцям, які відчайдушно потребують цих літаків для захисту від російських повітряних атак», – сказала міністерка.

F-16 будуть доставлені в Україну незабаром, але точна дата поки що тримається в таємниці. Палату представників поінформують про це конфіденційно.

НАТО відправить до Києва нового високопоставленого чиновника

НАТО має намір призначити відповідального за надання довгострокової підтримки Україні, яку надають та будуть надавати країни-члени Альянсу. Зазначається, відповідальним стане високопоставлений цивільний чиновник, який перебуватиме у Києві.

Чиновник займатиметься довгостроковими потребами України у військовій модернізації та невійськовій підтримці. Звітуватиме він як перед штаб-квартирою Альянсу в Брюсселі, так і перед новим командуванням, яке створять у Вісбадені для координації постачання військової техніки Києву та підготовки українських військ.

За словами представників США та НАТО, відповідне рішення оголосять на майбутньому саміті Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні, який відбудеться 11 липня.

Росію не обрано до одного з головних органів ООН

Росію не обрали до Економічної і соціальної ради ООН (ЕКОСОР), що є одним із шести головних органів організації. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. 

За його словами, відбувся 26-й тур голосування, в якому Росію і не було обрано до ЕКОСОР.

«Це голосування ще раз демонструє, що Росія може вдарятися об стіну скільки завгодно разів, але результат залишиться незмінним: міжнародні злочинці не бажані в міжнародних органах», – заявив Кулеба. 

Теги: росія експорт Нідерланди ліцензія політика чиновник Віктор Орбан Дмитро Кулеба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські блогери й інструктори помічають проблеми з підготовкою в армії РФ
Росія кидає на фронт непідготовлених новобранців: ISW оцінив загрозу
30 червня, 08:38
Зеленський заявив, що буде перемога всіх людей на землі, коли Україна виграє
Уперше Національний молитовний сніданок пройшов під патронатом Зеленського
29 червня, 15:27
Німецький міністр попередив КНР про наслідки дружби з РФ
Німеччина звернулася до китайського уряду з попередженням
22 червня, 15:18
Європейські супутникові компанії вже кілька місяців зазнають російських перешкод
Швеція звинуватила Росію у порушенні роботи супутників
21 червня, 10:19
ЗСУ можуть використовувати американську зброю для ураження будь-яких російських сил, які атакують з-за кордону
Politico: Україна може завдавати ударів по прикордонню РФ
21 червня, 02:50
Канада ввела санкції проти низки високопосадовців з Росії
Канада ввела санкції щодо причетних до смерті Навального
19 червня, 10:03
Глобальний саміт миру відкрив нові горизонти для міжнародного співтовариства
Глобальний саміт миру: як це було і що далі для України
18 червня, 11:25
Лось погарцював російським містом і втік у ліс
Лось атакував літню жінку посеред спального району уральського міста
8 червня, 18:21
Російські війська лише незначно просунулися вперед після взяття Авдіївки в лютому 2024 року
Bloomberg: Путіну бракує часу для досягнення прориву в Україні
8 червня, 11:41

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Голова Держпродспоживслужби порадив українцям не вірити сліпо в якість імпортного товару
16K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
15K
«Американці не мали досвіду, як захищати танки від дронів». Україна показала розробку для Abrams та Bradley
8103
Чи можна ставити сонячні панелі на фасаді багатоповерхівки? Роз'яснення експерта
5817
Низка смертей у метро. Соцмережі відреагували на петицію про захисні екрани на платформах
5753
Онлайн карта бойових дій в Україні на 02.07.2024: ситуація на фронті

Новини

Офіційний дозвіл на експорт F-16 від Нідерландів, початок головування РФ в Радбезі ООН: головне за ніч
Сьогодні, 06:39
За день ДТЕК повернув світло в 9 тис. осель, які були без електроенергії через обстріли
30 червня, 17:31
Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС – звіт МВФ
30 червня, 15:42
Атака дронів на Росію, протести в Ізраїлі: головне за ніч
30 червня, 06:40
Підвищення тарифу на світло все одно не покриває його собівартості – ICC Ukraine
29 червня, 10:09
Держпродспоживслужба б’є на сполох: за «харчове шахрайство» в Україні нема покарання
28 червня, 18:25

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua