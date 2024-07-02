Офіційний дозвіл на експорт F-16 від Нідерландів, початок головування РФ в Радбезі ООН: головне за ніч

Перші літаки F-16 від Нідерландів будуть передані Україні найближчим часом

Орбан їде до Києва. Нідерланди офіційно дозволили експорт літаків F-16 для України. Росія вперше з квітня 2023 року заступила на місячне ротаційне головування у Радбезі ООН. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 2 липня, щоб ви були в курсі подій.

Орбан їде до Києва

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан 2 липня, ймовірно, приїде із візитом до Києва. Це перша поїздка політика до України з початку повномасштабного російського вторгнення. Про це пише The Guardian з посиланням на інформацію від трьох джерел.

Співрозмовники видання з Будапешта кажуть, що Орбан має зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у Києві. Джерело в Києві підтвердило плани, зазначивши, що угорський прем'єр буде в Україні у вівторок, якщо не буде змін в останню хвилину.

Одне з джерел у Будапешті повідомило, що плани візиту з'явилися після тривалих переговорів щодо питання прав угорськомовної меншини в Україні, яка проживає на крайньому заході України поблизу кордону між двома країнами. Офіційної інформації про візит поки немає жодної з сторін.

Росія заступила на місячне головування у Радбезі ООН

Росія вперше з квітня 2023 року заступила на місячне ротаційне головування у Радбезі ООН. Вона скористається місячним ротаційним головуванням у Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН) для проекції сили і впливу в міжнародній системі. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Минулого року, як пише ISW, Росія використовувала своє головування в Раді Безпеки для просування кількох наративів щодо бажаного впливу Росії в міжнародній системі. Експерти зазначали, що Росія використовує своє право вето в Радбезі ООН як основу для проекції сили.

Аналітики зазначають, що кілька високопоставлених російських чиновників нещодавно розпочали кілька інформаційних операцій, покликаних зняти з себе відповідальність за добре документовані порушення Росією міжнародного права в Україні, ймовірно, для того, щоб створити умови для майбутнього головування в Радбезі.

Нідерланди офіційно дозволили експорт літаків F-16 для України

Перші нідерландські винищувачі F-16 можуть вже незабаром відправитися в Україну. Ліцензія, необхідна для експорту винищувачів, вже видана. Про це заявила міністерка оборони Кайса Оллонгрен в Палаті представників парламенту, повідомляє De Telegraaf.

«Нідерланди передали 24 винищувачі F-16 українцям, які відчайдушно потребують цих літаків для захисту від російських повітряних атак», – сказала міністерка.

F-16 будуть доставлені в Україну незабаром, але точна дата поки що тримається в таємниці. Палату представників поінформують про це конфіденційно.

НАТО відправить до Києва нового високопоставленого чиновника

НАТО має намір призначити відповідального за надання довгострокової підтримки Україні, яку надають та будуть надавати країни-члени Альянсу. Зазначається, відповідальним стане високопоставлений цивільний чиновник, який перебуватиме у Києві.

Чиновник займатиметься довгостроковими потребами України у військовій модернізації та невійськовій підтримці. Звітуватиме він як перед штаб-квартирою Альянсу в Брюсселі, так і перед новим командуванням, яке створять у Вісбадені для координації постачання військової техніки Києву та підготовки українських військ.

За словами представників США та НАТО, відповідне рішення оголосять на майбутньому саміті Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні, який відбудеться 11 липня.

Росію не обрано до одного з головних органів ООН

Росію не обрали до Економічної і соціальної ради ООН (ЕКОСОР), що є одним із шести головних органів організації. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, відбувся 26-й тур голосування, в якому Росію і не було обрано до ЕКОСОР.

«Це голосування ще раз демонструє, що Росія може вдарятися об стіну скільки завгодно разів, але результат залишиться незмінним: міжнародні злочинці не бажані в міжнародних органах», – заявив Кулеба.