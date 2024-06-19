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Жорстоке вбивство захисника на Донеччині: правоохоронці встановили особу жертви

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Жорстоке вбивство захисника на Донеччині: правоохоронці встановили особу жертви
За словами генпрокурора, ідентифіковано російських командирів, які відповідальні за вбивство українського воїна
фото з відкритих джерел

Російські окупанти у Волноваському районі Донецької області обезголовили українського військового

Правоохоронці встановили особу українського військового, якого російські окупанти обезголовили у Донецькій області. Про це повідомив генпрокурор України Андрій Костін.

Костін не назвав імені загиблого захисника, оскільки ще тривають процедури для остаточного підтвердження його даних.

Також ідентифіковано російських командирів, потенційно відповідальних за обезголовлення військового. Правоохоронці здійснюють заходи для перевірки інформації.

«Цей факт (жорстоке вбивство військового – «Главком») є ще одним підтвердженням, що повна зневага до міжнародного права та загальнолюдської моралі – це державна політика країни-терориста Росії. Кожен світовий лідер, який тисне руку Путіну, повинен усвідомлювати, що тисне руку особі, яка толерує варварські вбивства», – додав він.

Раніше Костін повідомив, що російські окупанти у Волноваському районі Донецької області обезголовили українського військового. Пошкоджений броньований автомобіль, на якому знаходилася відрізана голова захисника, виявили Сили оборони під час аеророзвідки.

Увага! Фото чутливого характеру!

Російські окупанти у Волноваському районі Донецької області обезголовили українського військового
Російські окупанти у Волноваському районі Донецької області обезголовили українського військового
фото: X/Андрій Костін

Нагадаємо, Служба безпеки України розпочала досудове розслідування жорстокого вбивства українського воїна. 

Раніше CNN знайшло два відео із обезголовленням українських військових.

Теги: військові Андрій Костін Генпрокурор війна окупанти

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