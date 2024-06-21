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Розвідка пояснила, як удари по нафтопереробних заводах РФ позначаються на війні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Розвідка пояснила, як удари по нафтопереробних заводах РФ позначаються на війні
Українські безпілотники вже не вперше атакують російські нафтопереробні заводи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Сили оборони у ніч на 21 атакували Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи

Удари по нафтопереробних заводах є чутливими для окупантів. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Звичайно, для так званої Російської Федерації, яка офіційно себе позиціонує як «країна-бензоколонка», такі події є надзвичайно чутливим фактором і наслідки путінський режим і в цілому ця так звана їхня економіка на собі точно вже відчувають», – каже він.

За словами Юсова, нафтопереробні заводи РФ використовуються саме з військовою ціллю.

Нагадаємо, у ніч на 21 червня безпілотними авіаційними комплексами атаковано Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи.

Як повідомлялося, у ніч на 21 червня безпілотники атакували Краснодарський край Росії. Після атаки в районі аеродрому у Єйську спалахнула пожежа в районі військового аеродрому.

Крім того, повідомлялося, що понад десять вибухів прогриміло в районі краснодарського селища Афіпський і адигейського селища Яблоновський.

Оперштаб Краснодарського краю повідомив, що одразу кілька муніципалітетів Краснодарського краю зазнали масованої атаки: Темрюкський район, Єйський і Сіверський райони. Також було зафіксовано падіння БпЛА на території Ільського НПЗ на Кубані. За попередніми даними, постраждало двоє людей.

До слова, минулої ночі в Краснодарському краї безпілотники атакували Афіпський НПЗ. Про це пишуть російські Telegram-канали. За попередніми даними дрони були подавлені та збиті, проте уламки одного з БпЛА врізалися в цистерну, після чого почалася пожежа.

Раніше на території Платонівської нафтобази в Рассказовському муніципальному окрузі Тамбовської області сталася пожежа – горів резервуар. За попередньою інформацією, загоряння сталося через атаку безпілотників

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Теги: безпілотник нафта росія розвідка війна

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